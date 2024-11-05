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Два европейских клуба хотят купить Винисиуса

Дата публикации: 05-11-2024

«Marca» утверждает, что к Винисиусу проявляют интерес два европейских гранда. В своих рядах вингера «Реала» хотят видеть «ПСЖ» и «Челси».

Бразилец пополнил состав «сливочных» в 2018 году, перейдя из «Фламенго». В текущем сезоне Винисиус забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач в 15 встречах за команду Карло Анчелотти. Его трудовой договор с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.

В этом году футболист считался главным претендентом на «Золотой мяч», но в итоге стал лишь вторым, пропустив вперед Родри.

Рыночная стоимость 24-летнего вингера – 200 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

Дебют Винисиуса за сборную Бразилии состоялся в 2019 году. Всего за национальную команду он провел 35 игр (5 голов).

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