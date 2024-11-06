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ПСЖ - Атлетико 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
ПСЖ
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Атлетико М, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Атлетико М
Мадрид, Испания
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
17 Португалия пз Витинья
87 Португалия пз Жоау Невеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
10 Франция нп Усман Дембеле
11 Испания нп Марко Асенсио
29 Франция нп Брэдли Баркола
13 Словения вр Ян Облак
16 Аргентина зщ Науэль Молина
15 Франция зщ Клеман Лангле
23 Мозамбик зщ Рейнилду Мандава
6 Испания пз Коке
4 Англия пз Конор Галлахер
20 Бельгия пз Аксель Витсель
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
12 Бразилия пз Самуэл Лино
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
30.07.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов ПСЖ3 : 2Атлетико М
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур ПСЖ1 : 0
27.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур 0 : 3ПСЖ
22.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур ПСЖ1 : 1
19.10.2024 Франция — Лига 1 8-й тур ПСЖ4 : 2
06.10.2024 Франция — Лига 1 7-й тур 1 : 1ПСЖ
03.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Атлетико М2 : 0
31.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 2Атлетико М
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур 1 : 0Атлетико М
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Атлетико М1 : 3
20.10.2024 Испания — Примера 10-й тур Атлетико М3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
Барселона36
12
Плей-офф
Боруссия Д36
13
Плей-офф
Реал Мадрид36
14
Плей-офф
Бенфика36
15
Плей-офф
Ювентус36
16
Плей-офф
Лилль36
17
Плей-офф
Фейеноорд36
18
Плей-офф
Аталанта35
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Штутгарт34
21
Плей-офф
ПСЖ34
22
Плей-офф
Селтик34
23
Плей-офф
Спарта П34
24
Плей-офф
Бавария33
25 Милан33
26 Жирона43
27 Брюгге33
28 Атлетико М33
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр40

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