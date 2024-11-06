ПСЖ - Атлетико 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Атлетико М, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Атлетико М
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|17
|пз
|Витинья
|87
|пз
|Жоау Невеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|10
|нп
|Усман Дембеле
|11
|нп
|Марко Асенсио
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|23
|зщ
|Рейнилду Мандава
|6
|пз
|Коке
|4
|пз
|Конор Галлахер
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|12
|пз
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Диего Симеоне
История личных встреч
|30.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|3 : 2
|02.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|22.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|4 : 2
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 2
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 18
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 21
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 24
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Жирона
|4
|3
|27
|Брюгге
|3
|3
|28
|Атлетико М
|3
|3
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0