«Тоттенхэм» активирует опцию продления контракта Сона

Дата публикации: 05-11-2024

«Telegraph Sport» информирует, что «Тоттенхэм Хотспур» хочет сохранить Хын Мин Сона. Действующий контракт с вингером рассчитан до ближайшего лета. Однако в соглашении присутствует условие, позволяющее «шпорам» пролонгировать его в одностороннем порядке, чем и хотят воспользоваться в лондонской команде.



Состав «Тоттенхэма» кореец пополнил в 2015 году. «Байер», ранее владевший правами на игрока, получил в качестве компенсации за его уход 30 млн евро.



В текущем сезоне в активе Сона 9 встреч за лондонскую команду (3 забитых мяча, 3 результативные передачи).



Transfermarkt.de оценивает 32-летнего корейца в € 45 млн.



«Шпоры» по итогам 10 туров располагаются на 7-й позиции в АПЛ с 16 набранными очками.