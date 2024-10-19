Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
|1
|вр
|Юстин Бейло
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|16
|зщ
|Уго Буэно
|2
|пз
|Барт Ниувкоп
|4
|пз
|Хван Ин Бём
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|14
|нп
|Игор Пайшао
|19
|нп
|Хулиан Карранса
|17
|нп
|Лука Иванушец
|24
|вр
|Александр Шлагер
|39
|зщ
|Леандро Моргалла
|91
|зщ
|Камиль Пёнтковски
|6
|зщ
|Самсон Байду
|3
|зщ
|Алекса Терзич
|7
|пз
|Николас Капальдо
|8
|пз
|Стефан Байчетич
|18
|пз
|Мадс Бидструп
|30
|пз
|Оскар Глух
|28
|нп
|Адам Дагим
|19
|нп
|Карим Конате
Главные тренеры
|Брайан Приске Педерсен
|Пепейн Лейндерс
История личных встреч
|02.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|27.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|0 : 2
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 5
|02.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Австрии
|1/8 финала
|3 : 0
|27.10.2024
|Австрия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
|23.10.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|19.10.2024
|Австрия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Астон Вилла
|3
|9
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|3
|9
| 3
1/8 финала
|Манчестер Сити
|3
|7
| 4
1/8 финала
|Монако
|3
|7
| 5
1/8 финала
|Брест
|3
|7
| 6
1/8 финала
|Байер
|3
|7
| 7
1/8 финала
|Интер М
|3
|7
| 8
1/8 финала
|Спортинг
|3
|7
| 9
Плей-офф
|Арсенал
|3
|7
| 10
Плей-офф
|Динамо З
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Барселона
|3
|6
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|3
|6
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|3
|6
| 14
Плей-офф
|Бенфика
|3
|6
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|3
|6
| 16
Плей-офф
|Лилль
|3
|6
| 17
Плей-офф
|Фейеноорд
|3
|6
| 18
Плей-офф
|Аталанта
|3
|5
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Штутгарт
|3
|4
| 21
Плей-офф
|ПСЖ
|3
|4
| 22
Плей-офф
|Селтик
|3
|4
| 23
Плей-офф
|Спарта П
|3
|4
| 24
Плей-офф
|Бавария
|3
|3
|25
|Милан
|3
|3
|26
|Жирона
|4
|3
|27
|Брюгге
|3
|3
|28
|Атлетико М
|3
|3
|29
|Шахтёр
|3
|1
|30
|Болонья
|3
|1
|31
|РБ Лейпциг
|3
|0
|32
|Штурм
|3
|0
|33
|Црвена Звезда
|3
|0
|34
|Ред Булл Зальцбург
|3
|0
|35
|Янг Бойз
|3
|0
|36
|Слован Бр
|4
|0