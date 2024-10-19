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Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
06 Ноября 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Фейеноорд
Ред Булл Зальцбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 06 Ноября 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1 Нидерланды вр Юстин Бейло
18 Австрия зщ Гернот Траунер
33 Словакия зщ Давид Ганцко
16 Испания зщ Уго Буэно
2 Нидерланды пз Барт Ниувкоп
4 Южная Корея пз Хван Ин Бём
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
14 Бразилия нп Игор Пайшао
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
17 Хорватия нп Лука Иванушец
24 Австрия вр Александр Шлагер
39 Германия зщ Леандро Моргалла
91 Польша зщ Камиль Пёнтковски
6 Австрия зщ Самсон Байду
3 Сербия зщ Алекса Терзич
7 Аргентина пз Николас Капальдо
8 Испания пз Стефан Байчетич
18 Дания пз Мадс Бидструп
30 Израиль пз Оскар Глух
28 Дания нп Адам Дагим
19 Кот-д'Ивуар нп Карим Конате
Главные тренеры
Дания Брайан Приске Педерсен
Нидерланды Пепейн Лейндерс
История личных встреч
02.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Фейеноорд3 : 2
30.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фейеноорд0 : 2
27.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 0 : 2Фейеноорд
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 1 : 3Фейеноорд
19.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 1 : 5Фейеноорд
02.11.2024 Австрия — Бундеслига 12-й тур Ред Булл Зальцбург0 : 0
30.10.2024 Кубок Австрии 1/8 финала Ред Булл Зальцбург3 : 0
27.10.2024 Австрия — Бундеслига 11-й тур 0 : 0Ред Булл Зальцбург
23.10.2024 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Ред Булл Зальцбург0 : 2
19.10.2024 Австрия — Бундеслига 10-й тур Ред Булл Зальцбург2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Астон Вилла39
2
1/8 финала
Ливерпуль39
3
1/8 финала
Манчестер Сити37
4
1/8 финала
Монако37
5
1/8 финала
Брест37
6
1/8 финала
Байер37
7
1/8 финала
Интер М37
8
1/8 финала
Спортинг37
9
Плей-офф
Арсенал37
10
Плей-офф
Динамо З47
11
Плей-офф
Барселона36
12
Плей-офф
Боруссия Д36
13
Плей-офф
Реал Мадрид36
14
Плей-офф
Бенфика36
15
Плей-офф
Ювентус36
16
Плей-офф
Лилль36
17
Плей-офф
Фейеноорд36
18
Плей-офф
Аталанта35
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Штутгарт34
21
Плей-офф
ПСЖ34
22
Плей-офф
Селтик34
23
Плей-офф
Спарта П34
24
Плей-офф
Бавария33
25 Милан33
26 Жирона43
27 Брюгге33
28 Атлетико М33
29 Шахтёр31
30 Болонья31
31 РБ Лейпциг30
32 Штурм30
33 Црвена Звезда30
34 Ред Булл Зальцбург30
35 Янг Бойз30
36 Слован Бр40

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