«Интер» в компенсированное время вырвал победу у «Вероны» в матче 10-го тура Серии А

Дата публикации: 02-11-2025 17:40

В рамках десятого тура итальянской Серии А состоялся увлекательный матч между «Вероной» и миланским «Интером». Поединок принимал стадион «Маркантонио Бентегоди» в Вероне, где футболисты обеих команд продемонстрировали высокий уровень борьбы. Главным судьей встречи выступил Даниэле Довери из Рима. Конечный счет встречи — 2:1 в пользу гостей из Милана.

Открыть счет в этой встрече удалось полузащитнику «Интера» Петру Зелиньски, поразившему ворота соперника уже на 16-й минуте. Однако «Верона» быстро пришла в себя: на 40-й минуте молодой нападающий команды Жиоване, которому всего 21 год, сумел сравнять счет, забив важный гол перед самым перерывом. Всё решилось в драматичной концовке: на четвертой компенсированной минуте второго тайма после неудачного действия защитника хозяев Мартина Фресе мяч оказался в воротах «Вероны» — автогол определил исход встречи.

После десяти сыгранных туров национального чемпионата в активе клуба «Верона» остается всего пять очков, что допускает их лишь на 18-ю позицию турнирной таблицы. Миланский «Интер» укрепил свои позиции, набрав 21 очко и поднявшись на второе место, уступая лишь неаполитанскому «Наполи», который лидирует с 22 очками. Борьба за верхние строчки Серии А обещает быть напряженной.