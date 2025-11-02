Карло Анчелотти поделился своими задачами на посту главного тренера сборной Бразилии

Дата публикации: 02-11-2025 17:41

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своими целями и ожиданиями на новом этапе карьеры, возглавив бразильскую национальную команду. Напомним, что под руководством Анчелотти «селесао» успешно квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.

«После работы в «Реале» переход в Бразилию оказался для меня серьёзным испытанием. Первые дни были очень напряжёнными, нужно было привыкнуть к новой среде и культуре, но сейчас мы работаем в спокойной обстановке, максимально сосредоточены на подготовке к главному футбольному турниру планеты. Моя главная мечта — привести Бразилию к шестому титулу чемпиона мира, ведь с 2002 года страна ждёт этого триумфа, а болельщики испытывают огромное волнение. Ожидания колоссальные, но я также ощущаю необыкновенный подъём и энтузиазм перед этим вызовом.

Бразилия — это команда с выдающейся историей, в которой играли многие великие чемпионы. Однако 24 года без мирового титула стали для всей страны тяжёлым бременем. Очень хочется надеяться, что ожидание не затянется до 28 лет. Мы не скрываем своего желания победить. Для меня было бы особенно символично увидеть в финале встречу Бразилии с Италией — это стало бы знаковым и очень эмоциональным событием в моей жизни», — приводит слова Анчелотти издание Tuttosport.