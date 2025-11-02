Витор Перейра ушёл с должности главного тренера «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 02-11-2025 17:42

Португальский специалист Витор Перейра официально покинул должность главного тренера английского клуба «Вулверхэмптон». Об этом было объявлено через пресс-службу команды.

Причиной увольнения 53-летнего наставника стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне 2025/26, который оказался для «Вулверхэмптона» очень непростым. Перейра возглавил клуб 19 декабря 2024 года, и под его руководством команда не смогла показать стабильную игру. Вместе с главным тренером клуб также оставил и весь его тренерский штаб.

До назначения нового главного тренера временно руководство команды доверило тренерскую работу наставнику молодежной команды U-21 Джеймсу Коллинзу и тренеру молодёжки U-18 Ричарду Уокеру. Они будут выполнять функции до появления нового специалиста.

Исполнительный председатель «Вулверхэмптона» Джефф Ши прокомментировал ситуацию следующим образом: «Витор и его команда усердно трудились, чтобы помочь клубу пройти через сложные моменты в прошлом сезоне, и мы очень ценим их вклад. Однако нынешнее начало сезона оказалось разочаровывающим – после тщательного анализа и попыток улучшить ситуацию мы пришли к выводу, что необходимо внести перемены в тренерский штаб.»

«Мы хотим искренне поблагодарить Витора Перейру и всех его помощников за их усилия и преданность делу, а также пожелать им успехов в дальнейшей карьере», – добавил председатель.

После десяти туров чемпионата Английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» сумел набрать только два очка, одержав ничьи с «Тоттенхэмом» и «Брайтоном». Это привело команду к последнему месту в турнирной таблице, вызывая серьёзные опасения относительно дальнейших перспектив клуба в сезоне.

Прежде «волки» потерпели поражение от «Фулхэма», что усугубило ситуацию. Болельщики и эксперты теперь с нетерпением ждут назначения нового главного тренера, который сможет изменить ход сезона и вернуть «Вулверхэмптону» уверенность и стабильность на поле.



