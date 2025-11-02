18:04 ()
Известный украинский легионер превратился в приоритетный трансфер легендарного клуба

Дата публикации: 02-11-2025 17:43

Милан проявляет серьезный интерес к украинскому форварду Артему Довбику, который сейчас выступает за римскую «Рому». Об этом сообщает авторитетное итальянское издание MilanReports.

По достоверным данным, 28-летний нападающий стал приоритетной целью трансферного плана «Милана» на предстоящее зимнее окно, в ходе которого клуб намерен усилить атакующую линию.

В текущем сезоне 2025/26 Артем Довбик сыграл 11 матчей в составе «Ромы», забив 2 гола и отдав одну результативную передачу. Экспертный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро, что подчеркивает его высокий уровень и потенциал.

Дополнительно стоит отметить, что главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини недавно сообщил о травме одного из конкурентов Довбика, что может повысить шансы украинца на игровые минуты и увеличить его ценность на трансферном рынке.

Таким образом, интерес «Милана» к Артему выглядит вполне логично, учитывая его качественные показатели и способность усиливать атакующий потенциал команды. Возможный переход в клуб из Милана станет важным этапом в карьере футболиста и позволит ему проявить себя в одном из самых престижных чемпионатов Европы — Серии А.

