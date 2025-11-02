В Шахтере ответили на громкие высказывания Попова, вспомнив Судакова

Дата публикации: 02-11-2025 17:45

После напряженного матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором киевское Динамо одолело донецкий Шахтер со счетом 2:1, защитник «бело-синих» Денис Попов дал острое интервью, в котором он назвал нынешних бразильских игроков Шахтера «пародией» на их традиционный уровень.

Менеджер «горняков» Олег Барков прокомментировал ситуацию, отметив, что мнения разделились: «Люди оказались в двух лагерях — одни поняли, что Попов говорил о Классическом в целом, о духе и уровне игры, другие же восприняли его слова как нападение конкретно на Шахтер».

Барков добавил: «Мы считаем, что Денис имел в виду именно общее состояние встречи, ведь времена сейчас непростые — нет того огня и высочайшего качества игры, к которым все привыкли. К сожалению, в нашей стране идет война, что тоже сказывается на настроении и мотивации. Однако нельзя не отметить лёгкость и отличное чувство юмора у Жоры (Судакова, — ред.), по этому показателю ему просто нет равных».

Напомним, что уже в воскресенье, 2 ноября, соперники вновь встретятся в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч начнётся в 18:00 по киевскому времени и обещает быть не менее напряжённым и интересным для всех болельщиков.