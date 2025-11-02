«Вест Хэм» одержал победу над «Ньюкаслом» в 10-м туре АПЛ

Дата публикации: 02-11-2025 20:03

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором на поле стадиона «Лондон» встретились «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». По итогам захватывающей встречи верх одержали хозяева — «молотобойцы» выиграли со счётом 3:1, продемонстрировав характер и волю к победе. Главным арбитром встречи был Роберт Джонс.

С самого начала гости из Ньюкасла создали интригу — уже на 4-й минуте Джейкоб Мёрфи забил быстрый гол, выведя свою команду вперёд. Однако лондонцы полностью восстановили равновесие к 35-й минуте благодаря точному удару Лукаса Пакеты. Концовка первого тайма обернулась для «Ньюкасла» неприятностью: на 45+5-й минуте Свен Ботман срезал мяч в собственные ворота, и «Вест Хэм» вышел вперёд.

Во втором тайме обе команды боролись за инициативу, но итоговое преимущество хозяев закрепил Томаш Соучек, отличившись на восьмой компенсированной минуте (90+8’), тем самым установив окончательный счёт матча — 3:1 в пользу лондонцев.

После этой уверенной победы «Вест Хэм» занимает 18-е место в турнирной таблице с 7 очками, в то время как «Ньюкасл», имея 12 баллов, располагается на 13-й строчке. В следующем туре подопечные Дэвида Мойеса 8 ноября примут на своём поле «Бёрнли», а «сороки» на следующий день сыграют на выезде с «Брентфордом».