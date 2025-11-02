«Селтик» победил «Рейнджерс» и пробился в финал Кубка шотландской лиги

Дата публикации: 02-11-2025 20:04

Завершился насыщенный полуфинальный матч Кубка шотландской лиги, в котором встретились принципиальные соперники — «Селтик» и «Рейнджерс». Противостояние прошло на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилось уверенной победой «кельтов» со счетом 3:1. Главным судьей матча выступил Ник Уолш, который справедливо и строго контролировал ход игры.

На 27-й минуте встречи первый гол забил Джонни Кенни, открыв счёт и укрепив позиции «Селтика». У «Рейнджерс» ситуация осложнилась после удаления Тело Осгора, который был удалён с поля на 38-й минуте, оставив свою команду в меньшинстве. Несмотря на это, гости сумели отыграться: на 81-й минуте капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье уверенно реализовал пенальти и сравнял счет, переведя игру в дополнительное время.

Однако в дополнительное время «Селтик» показал свое превосходство. Уже на 93-й минуте Каллум Макгрегор вывел свою команду вперед, оформив второй мяч. А спустя 15 минут, на 108-й минуте, Киран Тирни поставил точку в матче, забив третий гол в ворота «Рейнджерс».

Благодаря этой волевой победе, «Селтик» выходит в финал Кубка шотландской лиги, где 14 декабря на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго сразится с командой «Сент-Миррен» из Пейсли. Болельщиков ждет напряженная и захватывающая финальная битва!