Шахтер положил конец беспроигрышной серии Динамо из 42 матчей в УПЛ

Дата публикации: 02-11-2025 22:17

Донецкий футбольный клуб Шахтер прервал впечатляющую 42-матчевую беспроигрышную серию киевского Динамо в рамках Украинской Премьер-Лиги (УПЛ).

В одном из самых ожидаемых матчей украинского сезона — классико — донецкая команда одержала уверенную и содержательную победу, обыграв соперников из Киева в поединке, проходившем во Львове, с итоговым счетом 3:1.

Авторами голов в составе «Шахтера» стали Эгиналду, забивший уже на 3-й минуте, а также Невертон, отличившийся на 54-й минуте, и Кабаев, чей автогол на 90+4-й минуте закрепил преимущество. В составе «Динамо» единственный мяч провел Буяльский на 56-й минуте встречи.

Эта виктория позволила «Шахтеру» укрепить позиции во главе турнирной таблицы: теперь их отрыв от ближайшего преследователя, киевского «Динамо», составляет целых 4 очка, что существенно повышает шансы донецкой команды на завоевание чемпионства.

Стоит отметить, что последнее поражение «Динамо» в украинском чемпионате произошло еще в мае 2024 года, и тогда соперником вновь выступал именно «Шахтер», что добавляет дополнительную интригу и драматизм противостоянию двух грандов украинского футбола.