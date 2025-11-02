«Манчестер Сити» одержал победу над «Борнмутом» в 10-м туре АПЛ

Дата публикации: 02-11-2025 22:18

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором на поле сошлись «Манчестер Сити» и «Борнмут». Победу в этой встрече одержали подопечные Пепа Гвардиолы — «горожане» уверенно выиграли со счётом 3:1. Матч проходил на стадионе «Этихад» в Манчестере при поддержке родных трибун. Главным судьёй встречи выступал Энтони Тейлор из Манчестера.

Ход поединка оказался насыщенным на голы с самых первых минут. Уже на 17-й минуте Эрлинг Холанд открыл счёт, реализовав один из своих опасных моментов и выведя хозяев вперёд. Но уже спустя восемь минут, на 25-й минуте, Тайлер Адамс сумел восстановить равновесие на табло и забил гол в ворота «горожан». Однако долго радоваться гостям не удалось — спустя ещё 7 минут, на 32-й минуте, Холанд оформил свой дубль и вновь вывел «Сити» вперед. Во втором тайме, на 60-й минуте, Нико О'Райли закрепил преимущество своей команды, забив третий мяч, который окончательно склонил чашу весов в пользу «Манчестер Сити».

Благодаря этой уверенной победе «Манчестер Сити» набрал 19 очков и вышел на второе место турнирной таблицы английского чемпионата. «Борнмут» же, имея в активе 18 очков, опустился на четвертую строчку. В следующем туре, 9 ноября, «горожане» примут на «Этихаде» одного из принципиальных соперников — «Ливерпуль». В этот же день «Борнмуту» предстоит выездная игра против крепкой «Астон Виллы».