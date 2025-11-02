«Краснодар» вдевятером обыграл «Спартак» и снова возглавил турнирную таблицу РПЛ

Дата публикации: 02-11-2025 22:18

В 14-м туре Мир Российской Премьер-Лиги состоялся один из центральных матчей сезона между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, а в роли главного судьи выступил Кирилл Левников. Игра, изобиловавшая драматическими моментами, завершилась победой хозяев со счетом 2:1, что позволило «Краснодару» вновь возглавить турнирную таблицу чемпионата РФ.

Уже на 10-й минуте «быки» могли повести в счёте – после подачи со штрафного от Эдуарда Сперцяна нападающий Джон Кордоба поразил ворота, однако после просмотра VAR арбитры зафиксировали офсайд, и гол был отменён. Тем не менее, на 18-й минуте полузащитник Александр Черников оказался первым на добивании и открыл счет в матче. Во втором тайме, на 59-й минуте, отличился Кордоба, удвоив преимущество черно-зелёных после коллективной атаки. Концовка встречи выдалась напряжённой: на 88-й минуте Кордоба был удалён за вторую жёлтую карточку, а уже на 90-й минуте форвард «Спартака» Ливай Гарсия сократил отставание. В добавленное время, на 90+5-й минуте, полузащитник Дуглас Аугусто также получил удаление, оставив «Краснодар» вдевятером.

Благодаря этой волевой победе, «Краснодар» укрепился на первой строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 32 очка после 14 туров. На втором месте располагается ЦСКА (30 очков), тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» с 29 баллами. Команды продолжают ожесточённую борьбу за лидерство в национальном первенстве.