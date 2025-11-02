«Барселона» одержала победу над «Эльче» в матче Ла Лиги

Дата публикации: 02-11-2025 22:56

Состоялся увлекательный матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором каталонская «Барселона» принимала «Эльче» на домашней арене «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Противостояние получилось насыщенным на голы и эмоции. Главный арбитр встречи, Мигель Сесма Эспиноса, уверенно контролировал ход событий на поле. По итогам матча сине-гранатовые одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Уже на 9-й минуте игры счет открыл молодой вингер Ламин Ямаль, продемонстрировав отличную индивидуальную технику и хладнокровие в завершении атаки. Спустя две минуты торжество болельщиков «Барселоны» продолжил форвард Ферран Торрес, удвоив преимущество хозяев поля.

Тем не менее, «Эльче» не собирался сдаваться и сумел сократить отставание: на 42-й минуте результативный удар нанёс нападающий Рафаэль Мир. После перерыва каталонцы вновь взяли инициативу в свои руки ‒ на 61-й минуте отличился Маркус Рашфорд, установив окончательный счёт встречи.

Благодаря этой уверенной победе «Барселона» вернулась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков после 11 туров. Отставание от лидирующего мадридского «Реала» составляет пять очков. «Эльче» занимает сейчас девятую позицию в чемпионате Испании, имея в своём активе 14 очков. Каталонцы продолжают уверенно бороться за чемпионский титул, демонстрируя яркую и результативную игру.