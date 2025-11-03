Даниэле Де Росси может снова начать тренерскую карьеру в Серии А

Дата публикации: 03-11-2025 22:28

Известный итальянский специалист, бывший главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси,, возможно, совсем скоро вновь вернётся к работе в Серии А, возглавив «Дженоа». Как сообщает авторитетное издание Sky Sport Italia, руководство генуэзского клуба внимательно рассматривает кандидатуру Де Росси после недавней отставки Патрика Виейра.

После увольнения французского тренера, который руководил коллективом с ноября 2024 года, «Дженоа» активно ведёт поиски нового наставника и уже вступил в переговоры с Де Росси. По имеющейся информации, стороны близки к заключению соглашения, которое будет рассчитано до окончания нынешнего сезона. Итальянский специалист, недавно покинувший «Рому», рассматривается как оптимальный вариант для стабилизации положения команды.

Ситуация в клубе остаётся крайне сложной: после девяти туров сезона в чемпионате Италии «Дженоа» набрал всего три очка и занимает последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы, находясь в зоне вылета. Ожидается, что назначение Де Росси должно помочь команде улучшить результаты и попытаться избежать вылета из элитного дивизиона.