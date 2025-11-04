Гравенберх высказался о своём будущем в «Ливерпуле»

Дата публикации: 04-11-2025 19:36

Полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» Райан Гравенберх поделился последними новостями относительно своего будущего в английской команде. Футболист подчеркнул, что на текущий момент не ведёт никаких переговоров с руководством «Ливерпуля» о продлении контракта.

— В последнее время в СМИ и социальных сетях ходит много слухов о вашем возможном продлении договора. Готовы ли вы рассмотреть заключение нового соглашения в ближайшее время или в будущем, чтобы обеспечить своё место в клубе на длительный срок, учитывая вашу успешную игру в прошлом сезоне?

— Я действительно доволен своими условиями и всем тем, что окружает меня в «Ливерпуле». Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Сейчас этот вопрос ещё не обсуждался, но время всё расставит на свои места, — прокомментировал Гравенберх во время пресс-конференции накануне противостояния с мадридским «Реалом».

Напомним, 23-летний полузащитник из Нидерландов перешёл в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно 2023 года. Его текущий контракт с клубом рассчитан до июня 2028 года, что позволяет ему чувствовать себя уверенно в ближайшие годы.

В нынешнем сезоне Гравенберх уже успел отличиться: на его счету три забитых мяча и две голевые передачи в 10 проведённых матчах, и он продолжает доказывать свою важность для красной команды.