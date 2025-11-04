Как готовят современных судей: теоретические занятия, физическая подготовка и диета

Дата публикации: 04-11-2025 16:00

Многие опытные болельщики скажут, что арбитры как были бездарными, так и остались. Хотя судьи ошибаются не чаще, чем футболисты, и тоже много работают над собой. Очень интересно изучить подготовку английских арбитров, которые обслуживают матчи АПЛ - ведь сильнейшая лига мира предъявляет самые высокие требования по выносливости, скорости, интенсивности и психологической подготовке не только к игрокам, но и к судьям.

Теоретическая подготовка

Арбитры знают о командах не меньше, чем футболисты, а в правилах игры точно разбираются лучше. Уже более 10 лет судьи тщательно изучают стиль игры клубов и поведение отдельных игроков. В межсезонье арбитры проводят семинары для футболистов, рассказывая как о новых правилах футбола, так и об изменениях в трактовке существующих правил.

Также рефери должны сохранять ментальную стойкость: ошибки во время матчей, критика болельщиков и семейные трудности могут выбить их из колеи. В Англии судьи получают помощь от психологов, в том числе во время индивидуальных бесед, когда можно откровенно рассказать о своих проблемах.

В АПЛ с сезона 2019/2020 внедрили систему VAR. Арбитрам пришлось научиться использовать новые технологии и отработать взаимодействие с бригадой судей, которая сидит у экранов. Да, проблемы и большие скандалы все еще случаются, но в сезоне 2024/2025 независимая комиссия зафиксировала 18 ошибок при использовании VAR - на 13 меньше, чем в сезоне 2023/24.

Физическая подготовка

Если бы вы побывали на сборах арбитров АПЛ в межсезонье, то увидели бы только одну значительную разницу с подготовкой топ-команд - отсутствие мячей и ворот. Судьи тренируются как настоящие атлеты, которым нужно успевать за темпом игры футболистов. Вот несколько фактов, которые доказывают, насколько основательно арбитры работают над физической формой:

Судьи проходят тест на максимальную аэробную скорость (MAS) - это 6-минутный забег на пределе возможностей. Многие арбитры добились показателей не хуже, чем у игроков Ливерпуля, который с приходом Арне Слота внедрил этот тест у себя и стал чемпионом.

За игру судьи могут пробежать 12 километров - примерно столько же, сколько выносливый опорный полузащитник в АПЛ.

Некоторые арбитры способны бежать со скоростью 33 км/ч. Для сравнения: рекорд сезона 2024/2025 установил защитник Тоттенхэма Микки ван де Вен, разогнавшийся до 37.12 км/ч. Разница не так уж велика.

«Если вас не беспокоит физическая форма, вы можете сосредоточиться исключительно на принятии решений», – говорит Wade Smith, работающий ассистентом в АПЛ. Но из человека не сделаешь робота, поэтому иногда арбитры просят об отдыхе - как и футболисты.

Диета

«Мы хотим заливать премиальное топливо в премиальные двигатели» - это принцип современного арбитра АПЛ. Еще 20 лет назад судьи после матчей английского чемпионата спокойно могли съесть большую пиццу и запить ее пинтой пива, но сейчас их рацион выглядит как меню чемпионов: смузи с фруктами, шпинат и сывороточный протеин. Правильное питание помогает выдерживать большие нагрузки.

