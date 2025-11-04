Знаменитый португалец прокомментировал скандал с Судаковым: «Он поступил неосторожно»

Дата публикации: 04-11-2025 19:57

Знаменитый португальский футболист Нуну Гомеш прокомментировал спорный эпизод, произошедший в матче между «Бенфикой» и «Виторией» Гимараэша, в котором принимал участие украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков, а также игрок «Витории» Фабио Бланко. В этом поединке Судаков получил жёлтую карточку за грубую игру, а Фабио Бланко был удалён с поля за более жёсткое нарушение.

По мнению Гомеша, различие в наказаниях объясняется степенью опасности и характером сыгранных эпизодов: «Если сравнивать два инцидента, то игрок «Витории», который поднял ногу очень высоко, заслуженно получил красную карточку без сомнений. Что касается Судакова, у меня есть некоторые сомнения. Мне кажется, у него не было злого умысла в момент фола, и это вызывает вопросы относительно строгости назначения жёлтой карточки».

Легенда футбола подчеркнул важность единых и последовательных решений судей: «Проблема в том, что в один день похожее нарушение карается строго, а в другой — иначе. Очень важно, чтобы решения судей были более прозрачными и последовательными — тогда и зрители, и команды смогут чётко понимать, что именно ожидается на поле. Если сегодня за определённый фол дают красную карточку, завтра должно быть так же».

Он также отметил, что удаление Георгия Судакова могло бы быть оправдано, учитывая его небрежную игру: «Безусловно, Судаков поступил негрубо, но довольно неаккуратно. Полагаю, он пытался сыграть в мяч, но случайно наступил на ногу сопернику. В современных правилах арбитры могут и не показывать за это красную карточку. Тем не менее, если сравнивать два момента, я бы скорее удалил футболиста «Витории», чем украинца за то, что тот не так высоко поднял ногу», — приводит слова Нуну Гомеша портал Record.

Таким образом, Гомеш акцентирует внимание на необходимости объективного и прозрачного судейства, особенно когда речь идёт о жёстких фолах, которые напрямую влияют на ход игры и результат матча. Он призывает к единым стандартам на поле, чтобы уменьшить разницу в оценке схожих эпизодов и сделать футбол более справедливым и понятным для всех участников и болельщиков.