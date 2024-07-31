Партизан - Динамо Киев (31.07.2024) | Лига чемпионов 2024/2025 Дата публикации: 31-07-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Партизан - Динамо Киев, который состоялся 31 июля 2024 года, в рамках турнира: Лига чемпионов 2024/2025, 2-й квалификационный раунд. 2-й матч. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.