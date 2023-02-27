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Урал - Ростов 27 Февраля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
27 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Урал
Ростов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Ростов, которое состоится 27 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Урал
      Екатеринбург
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Главные тренеры
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      История личных встреч
      22.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Ростов1 : 1Урал
      14.10.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 13 Ростов1 : 2Урал
      11.12.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ростов1 : 4Урал
      27.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Урал1 : 1Ростов
      10.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Урал1 : 0Ростов
      26.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Ростов1 : 0Урал
      30.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ростов0 : 0Урал
      03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Урал2 : 2Ростов
      30.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Ростов2 : 1Урал
      17.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал1 : 1Ростов
      Текстовая трансляция
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      Мы проанализировали четыре трансферных окна. Произошла вынужденная переориентация на другие рынки, а денег стало меньше. Меньше денег, больше бесплатных переходов. Как изменилась трансферная политика РПЛ за год0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Урал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
      Турнирная таблица
      1/4 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      Ростов
      Урал
      		1 : 1 27.02
      Локомотив М
      Спартак М
      		0 : 1 27.02
      Команда12
      Крылья Советов
      Динамо М
      		2 : 1 01.03
      ЦСКА
      Краснодар
      		3 : 0 28.02
      1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      Волга Ул
      Зенит
      		0 : 3
      Акрон
      Торпедо М
      		2 : 0
      Уфа
      Ахмат
      		1 : 2
      Звезда СПб
      Пари Нижний Новгород
      		27.02
      1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		16.03
      		16.03
      		16.03
      		16.03
      1/2 финала (Путь РПЛ)
      Команда12
      		15.03
      		15.03
      Команда12
      		05.04
      		05.04
      1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
      		06.04
      		06.04
      1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
      		20.04
      		20.04
      Финал (Путь РПЛ)
      Команда12
      		03.05
      Команда12
      		19.05
      Финал. Этап 1 (Путь регионов)
      		04.05
      Финал. Этап 2 (Путь регионов)
      		17.05
      Суперфинал
      		11.06

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