Урал - Ростов 27 Февраля прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
27 Февраля 2023 года в 17:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ)
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
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45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Ростов, которое состоится 27 Февраля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/4 финала (Путь РПЛ), оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|22.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|14.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 2
|11.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 4
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|10.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 0
|26.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|1 : 0
|30.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|0 : 0
|03.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 2
|30.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 1
|17.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Мы проанализировали четыре трансферных окна. Произошла вынужденная переориентация на другие рынки, а денег стало меньше. Меньше денег, больше бесплатных переходов. Как изменилась трансферная политика РПЛ за год0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ): «Урал» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 1:1.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Урал
|1 : 1
|27.02
| Локомотив М
Спартак М
|0 : 1
|27.02
|Команда
|1
|2
| Крылья Советов
Динамо М
|2 : 1
|01.03
| ЦСКА
Краснодар
|3 : 0
|28.02
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Волга Ул
Зенит
|0 : 3
| Акрон
Торпедо М
|2 : 0
| Уфа
Ахмат
|1 : 2
| Звезда СПб
Пари Нижний Новгород
|27.02
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|16.03
|16.03
|16.03
|16.03
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|15.03
|15.03
|Команда
|1
|2
|05.04
|05.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|06.04
|06.04
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|20.04
|20.04
Финал (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
|03.05
|Команда
|1
|2
|19.05
Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|04.05
Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|17.05
Суперфинал
|11.06