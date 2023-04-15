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Страсбург - ПСЖ 27 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
27 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 37-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Страсбург
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - ПСЖ, которое состоится 27 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
ПСЖ
Париж
1БельгияврМатц Селс
5ФранциязщЛука Перрен
22ФранциязщЖерзино Ньямси
23ФранциязщМаксим Ле Маршан
29ФранциязщИсмаэль Дукуре
32ФранциязщФредерик Жильбер
27ФранцияпзИбраима Сиссоко
8ФранцияпзМорган Сансон
19ФранцияпзХабиб Диарра
17ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
20СенегалнпХабиб Диалло
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
5Бразилиязщ Маркиньос
4ИспаниязщСерхио Рамос
14ИспаниязщХуан Бернат
15ПортугалияпзДанилу Перейра
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
6ИталияпзМарко Верратти
8ИспанияпзФабиан Руис
30АргентинанпЛионель Месси
44ФранциянпУго Экитике
7ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ФранцияФредерик Антонетти
ФранцияКристоф Галтье
История личных встреч
28.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ2 : 1Страсбург
29.04.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург3 : 3ПСЖ
14.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур ПСЖ4 : 2Страсбург
10.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Страсбург1 : 4ПСЖ
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур ПСЖ4 : 0Страсбург
14.09.2019 Франция - Лига 1 5-й тур ПСЖ1 : 0Страсбург
07.04.2019 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ2 : 2Страсбург
23.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала ПСЖ2 : 0Страсбург
05.12.2018 Франция - Лига 1 16-й тур Страсбург1 : 1ПСЖ
17.02.2018 Франция - Лига 1 26-й тур ПСЖ5 : 2Страсбург
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 1Страсбург
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург2 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 2Страсбург
28.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Страсбург1 : 2
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 0 : 2Страсбург
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 2ПСЖ
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ5 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 3ПСЖ
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3
21.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ36 27 3 6 86-36 84 77.8
2
Лига чемпионов
Ланс36 23 9 4 62-28 78 72.2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель36 22 7 7 66-37 73 67.6
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль36 18 9 9 62-42 63 58.3
6 Ренн36 19 5 12 65-38 62 57.4
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон36 15 8 13 40-47 53 49.1
9 Ницца36 13 13 10 42-34 52 48.1
10 Лорьян36 14 10 12 50-50 52 48.1
11 Реймс36 12 15 9 44-39 51 47.2
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза36 12 8 16 48-55 44 40.7
14 Брест36 10 11 15 41-51 41 38.0
15 Страсбург36 9 12 15 49-56 39 36.1
16 Осер36 8 10 18 33-59 34 31.5
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Труа36 4 11 21 43-78 23 21.3
19
Зона вылета
Аяччо36 6 5 25 22-71 23 21.3
20
Зона вылета
Анже36 3 6 27 31-79 15 13.9

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