Сельта - Бетис 03 Января прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
03 Января 2024 года в 21:15 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Бетис, которое состоится 03 Января 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|20
|зщ
|Кевин Васкес
|4
|зщ
|Унай Нуньес
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|6
|пз
|Карлос Дотор
|11
|нп
|Франко Серви
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|13
|вр
|Руй Силва
|6
|зщ
|Херман Песселья
|19
|зщ
|Сократис Папастатопулос
|20
|зщ
|Абнер
|27
|пз
|Серхи Альтмира
|17
|пз
|Родри Санчес
|22
|пз
|Иско
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
Главные тренеры
|Рафаэль Бенитес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 4
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 3
|20.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|30.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|10.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 1
|04.11.2018
|Испания - Примера
|11-й тур
|3 : 3
|20.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 2
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|11.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|07.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2
|04.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|21.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа C. 6-й тур
|2 : 3
|09.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2023
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 2