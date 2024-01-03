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Сельта - Бетис 03 Января прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
03 Января 2024 года в 21:15 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Сельта
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Бетис, которое состоится 03 Января 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
25ИспанияврВисенте Гуайта
20ИспаниязщКевин Васкес
4ИспаниязщУнай Нуньес
28ИспаниязщКарлос Домингес
23ИспаниязщМануэль Санчес
3ИспаниязщОскар Мингеса
5ПерупзРенато Тапиа
6ИспанияпзКарлос Дотор
11АргентинанпФранко Серви
10ИспаниянпЯго Аспас
18НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
13ПортугалияврРуй Силва
6АргентиназщХерман Песселья
19ГрециязщСократис Папастатопулос
20Бразилиязщ Абнер
27ИспанияпзСерхи Альтмира
17ИспанияпзРодри Санчес
22Испанияпз Иско
24ИспаниянпАйтор Руибаль
10ИспаниянпАйосе Перес
12БразилиянпВиллиан Жозе
Главные тренеры
ИспанияРафаэль Бенитес
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
04.02.2023Испания - Примера20-й турБетис3 : 4Сельта
02.10.2022Испания - Примера7-й турСельта1 : 0Бетис
20.03.2022Испания - Примера29-й турСельта0 : 0Бетис
02.01.2022Испания - Примера19-й турБетис0 : 2Сельта
22.05.2021Испания - Примера38-й турСельта2 : 3Бетис
20.01.2021Испания - Примера19-й турБетис2 : 1Сельта
04.07.2020Испания - Примера34-й турСельта1 : 1Бетис
30.10.2019Испания - Примера11-й турБетис2 : 1Сельта
10.03.2019Испания - Примера27-й турСельта0 : 1Бетис
04.11.2018Испания - Примера11-й турБетис3 : 3Сельта
20.12.2023Испания - Примера18-й тур3 : 2Сельта
16.12.2023Испания - Примера17-й турСельта1 : 0
11.12.2023Испания - Примера16-й тур0 : 0Сельта
07.12.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2Сельта
04.12.2023Испания - Примера15-й турСельта1 : 1
21.12.2023Испания - Примера18-й турБетис1 : 1
17.12.2023Испания - Примера17-й тур0 : 0Бетис
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа C. 6-й турБетис2 : 3
09.12.2023Испания - Примера16-й турБетис1 : 1
06.12.2023Кубок Испании2-й раунд1 : 2Бетис

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