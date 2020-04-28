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Арсенал - Алания 28 Апреля прямая трансляция

28 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур
Арсенал
Алания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Алания, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Алания
Владикавказ
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
27.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Алания1 : 1Арсенал
01.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Алания2 : 1Арсенал
10.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 13-й тур Арсенал0 : 2Алания
02.03.2022 Кубок России 1/8 финала Алания1 : 0Арсенал
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур 0 : 0Арсенал
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур 1 : 1Арсенал
14.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Арсенал1 : 0
08.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 3 : 2Арсенал
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Арсенал0 : 0
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Алания3 : 0
20.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Алания1 : 2
13.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур 4 : 1Алания
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 3 : 3Алания
31.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Алания1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2851
2
Повышение
Динамо Мх2851
3
Плей-офф за повышение
Акрон2850
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2846
5 Родина2844
6 Тюмень2841
7 Нефтехимик2840
8 Алания2840
9 Енисей2839
10 СКА-Хабаровск2837
11 Шинник2837
12 КАМАЗ2836
13 Торпедо М2836
14 Черноморец2832
15 Сокол2828
16
Зона вылета
Ленинградец2827
17
Зона вылета
Волгарь2826
18
Зона вылета
Кубань2822

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