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Нюрнберг - Карлсруэ 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия), вместимость: 50000
28 Апреля 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур
Нюрнберг
Карлсруэ

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нюрнберг - Карлсруэ, которое состоится 28 Апреля 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Макс-Морлок-Штадион (Нюрнберг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нюрнберг
Нюрнберг
Карлсруэ
Карлсруэ
Главные тренеры
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
26.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Карлсруэ4 : 1Нюрнберг
08.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Нюрнберг1 : 1Карлсруэ
02.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Карлсруэ3 : 0Нюрнберг
12.02.2022 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ4 : 1Нюрнберг
27.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Нюрнберг2 : 1Карлсруэ
21.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ0 : 1Нюрнберг
23.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Нюрнберг1 : 1Карлсруэ
28.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Карлсруэ0 : 1Нюрнберг
21.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Нюрнберг1 : 1Карлсруэ
31.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Нюрнберг2 : 1Карлсруэ
19.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Нюрнберг0 : 2
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 2 : 0Нюрнберг
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Нюрнберг0 : 4
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 3 : 3Нюрнберг
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Нюрнберг0 : 2
21.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Карлсруэ3 : 2
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур 1 : 1Карлсруэ
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Карлсруэ2 : 1
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 0 : 0Карлсруэ
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Карлсруэ7 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули3163
2
Повышение
Хольштайн3161
3
Плей-офф за повышение
Фортуна3055
4 Гамбург3152
5 Карлсруэ3046
6 Ганновер-963146
7 Падерборн 073146
8 Герта3145
9 Гройтер Фюрт3042
10 Эльверсберг3140
11 Нюрнберг3037
12 Магдебург3036
13 Шальке-043036
14 Айнтрахт Б3134
15 Кайзерслаутерн3133
16 Веен3032
17
Зона вылета
Ганза Р3131
18
Зона вылета
Оснабрюк3024

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