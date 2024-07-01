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Марокко U23 - США U23 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
02 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), 1/4 финала
Марокко U23
США U23

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко U23 - США U23, которое состоится 02 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марокко U23
США U23
Главные тренеры
Марокко Тарик Сектьюи
Сербия Марко Митрович
История личных встреч
30.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа B. 3-й тур Марокко U233 : 0
27.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа B. 2-й тур 2 : 1Марокко U23
24.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа B. 1-й тур 1 : 2Марокко U23
01.08.2012 Олимпийские игры Группа D. 3-й тур 0 : 0
29.07.2012 Олимпийские игры Группа D. 2-й тур 1 : 0
30.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа A. 3-й тур США U233 : 0
27.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа A. 2-й тур 1 : 4США U23
24.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа A. 1-й тур 3 : 0США U23
13.08.2008 Олимпийские игры Группа B. 3-й тур 2 : 1США U23
10.08.2008 Олимпийские игры Группа B. 2-й тур США U232 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Франция U2339
2 США U2336
3 Новая Зеландия U2333
4 Гвинея U2330
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2336
2 Аргентина U2336
3 Украина U2333
4 Ирак U2333
Группа C
КомандаИО
1 Египет U2337
2 Испания U2336
3 Доминиканская Республика U2332
4 Узбекистан U2331
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2339
2 Парагвай U2336
3 Мали U2331
4 Израиль U2331

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