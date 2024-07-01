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Япония U23 - Испания U23 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
02 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), 1/4 финала
Япония U23
Испания U23

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Япония U23 - Испания U23, которое состоится 02 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Япония U23
Испания U23
Главные тренеры
Япония Го Оива
Испания Санти Дения
История личных встреч
03.08.2021 Олимпийские игры (м) 1/2 финала Япония U230 : 1 ДВИспания U23
26.07.2012 Олимпийские игры Группа D. 1-й тур Испания U230 : 1Япония U23
30.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа D. 3-й тур 0 : 1Япония U23
27.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа D. 2-й тур Япония U231 : 0
24.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа D. 1-й тур Япония U235 : 0
06.08.2021 Олимпийские игры (м) За 3-е место 3 : 1Япония U23
03.08.2021 Олимпийские игры (м) 1/2 финала Япония U230 : 1 ДВИспания U23
30.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 3-й тур Испания U231 : 2
27.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 2-й тур 1 : 3Испания U23
24.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 1-й тур 1 : 2Испания U23
07.08.2021 Олимпийские игры (м) Финал 2 : 1 ДВИспания U23
03.08.2021 Олимпийские игры (м) 1/2 финала Япония U230 : 1 ДВИспания U23
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Франция U2339
2 США U2336
3 Новая Зеландия U2333
4 Гвинея U2330
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2336
2 Аргентина U2336
3 Украина U2333
4 Ирак U2333
Группа C
КомандаИО
1 Египет U2337
2 Испания U2336
3 Доминиканская Республика U2332
4 Узбекистан U2331
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2339
2 Парагвай U2336
3 Мали U2331
4 Израиль U2331

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