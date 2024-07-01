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Египет U23 - Парагвай U23 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
02 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), 1/4 финала
Египет U23
Парагвай U23

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Египет U23 - Парагвай U23, которое состоится 02 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Египет U23
Парагвай U23
Главные тренеры
Бразилия Рожерио Марио Рейс Микале
Парагвай Карлос Хара Сагьер
История личных встреч
30.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 3-й тур 1 : 2Египет U23
27.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 2-й тур 0 : 1Египет U23
24.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа C. 1-й тур Египет U230 : 0
11.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Египет U232 : 1
07.09.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Египет U231 : 1
30.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа D. 3-й тур Парагвай U231 : 0
27.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа D. 2-й тур 2 : 4Парагвай U23
24.07.2024 Олимпийские игры (м) Группа D. 1-й тур 5 : 0Парагвай U23
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Франция U2339
2 США U2336
3 Новая Зеландия U2333
4 Гвинея U2330
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2336
2 Аргентина U2336
3 Украина U2333
4 Ирак U2333
Группа C
КомандаИО
1 Египет U2337
2 Испания U2336
3 Доминиканская Республика U2332
4 Узбекистан U2331
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2339
2 Парагвай U2336
3 Мали U2331
4 Израиль U2331

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