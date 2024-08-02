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Уфа - Тюмень 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
Уфа
Тюмень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Тюмень, которое состоится 02 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Харлачёв
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
11.10.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 27-й тур Уфа1 : 1Тюмень
05.10.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 26-й тур Тюмень1 : 0Уфа
24.04.2011 Второй дивизион - Урал-Поволжье 1-й тур Уфа3 : 1Тюмень
30.10.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 26-й тур Уфа2 : 1Тюмень
25.04.2010 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010 1-й тур Тюмень3 : 1Уфа
01.10.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 27-й тур Уфа1 : 2Тюмень
23.06.2009 Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009 11-й тур Тюмень4 : 0Уфа
26.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 1 : 1Уфа
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 2 : 1Уфа
15.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 0Уфа
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Уфа
08.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Уфа0 : 0
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 2Тюмень
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Тюмень0 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 3 : 0Тюмень
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 0Тюмень
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Тюмень2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т39
2
Повышение
Сокол37
3
Стыковая зона
Чайка37
4
Стыковая зона
Торпедо М37
5 Родина37
6 Урал36
7 Нефтехимик36
8 Ротор34
9 Алания34
10 Черноморец33
11 Енисей33
12 Тюмень33
13 СКА-Хабаровск33
14 Балтика33
15 Уфа32
16
Зона вылета
Сочи31
17
Зона вылета
КАМАЗ30
18
Зона вылета
Шинник30

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