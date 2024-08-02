Уфа - Тюмень 02 Августа прямая трансляция
02 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Тюмень, которое состоится 02 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Евгений Валерьевич Харлачёв
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|11.10.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|27-й тур
|1 : 1
|05.10.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|26-й тур
|1 : 0
|24.04.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|1-й тур
|3 : 1
|30.10.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|26-й тур
|2 : 1
|25.04.2010
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2010
|1-й тур
|3 : 1
|01.10.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|27-й тур
|1 : 2
|23.06.2009
|Второй дивизион - Урал-Поволжье - 2009
|11-й тур
|4 : 0
|26.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|15.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|08.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 0
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 2
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|3
|9
| 2
Повышение
|Сокол
|3
|7
| 3
Стыковая зона
|Чайка
|3
|7
| 4
Стыковая зона
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Родина
|3
|7
|6
|Урал
|3
|6
|7
|Нефтехимик
|3
|6
|8
|Ротор
|3
|4
|9
|Алания
|3
|4
|10
|Черноморец
|3
|3
|11
|Енисей
|3
|3
|12
|Тюмень
|3
|3
|13
|СКА-Хабаровск
|3
|3
|14
|Балтика
|3
|3
|15
|Уфа
|3
|2
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|1
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|3
|0