Балтика - Черноморец 02 Августа прямая трансляция
02 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Черноморец, которое состоится 02 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Балтика
Калининград
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Александр Александрович Грищенко
|Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
|15.05.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|47-й тур
|1 : 0
|15.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 2
|07.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 0
|26.07.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|21-й тур
|0 : 3
|28.03.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|1-й тур
|1 : 0
|18.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|34-й тур
|2 : 0
|28.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|14-й тур
|1 : 1
|17.10.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|28-й тур
|2 : 1
|07.06.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|13-й тур
|1 : 0
|20.09.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|28-й тур
|1 : 1
|26.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|26.07.2024
|Россия - МФЛ
|16-й тур
|4 : 2
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|3 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|27.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|3 : 2
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 2
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|3
|9
| 2
Повышение
|Сокол
|3
|7
| 3
Стыковая зона
|Чайка
|3
|7
| 4
Стыковая зона
|Торпедо М
|3
|7
|5
|Родина
|3
|7
|6
|Урал
|3
|6
|7
|Нефтехимик
|3
|6
|8
|Ротор
|3
|4
|9
|Алания
|3
|4
|10
|Черноморец
|3
|3
|11
|Енисей
|3
|3
|12
|Тюмень
|3
|3
|13
|СКА-Хабаровск
|3
|3
|14
|Балтика
|3
|3
|15
|Уфа
|3
|2
| 16
Зона вылета
|Сочи
|3
|1
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Шинник
|3
|0