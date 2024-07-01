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Балтика - Черноморец 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур
БалтикаЧерноморец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Черноморец, которое состоится 02 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Грищенко
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
История личных встреч
15.05.2012 ФНЛ - Первый дивизион 47-й тур Балтика1 : 0Черноморец
15.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Черноморец1 : 2Балтика
07.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Балтика1 : 0Черноморец
26.07.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 21-й тур Черноморец0 : 3Балтика
28.03.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 1-й тур Балтика1 : 0Черноморец
18.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 34-й тур Черноморец2 : 0Балтика
28.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 14-й тур Балтика1 : 1Черноморец
17.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 28-й тур Черноморец2 : 1Балтика
07.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 13-й тур Балтика1 : 0Черноморец
20.09.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 28-й тур Балтика1 : 1Черноморец
26.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Балтика1 : 1
26.07.2024 Россия - МФЛ 16-й тур Балтика4 : 2
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 1Балтика
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 3 : 1Балтика
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 0Балтика
27.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Черноморец3 : 2
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Черноморец1 : 2
13.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 0Черноморец
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 1Черноморец
18.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Черноморец0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т39
2
Повышение
Сокол37
3
Стыковая зона
Чайка37
4
Стыковая зона
Торпедо М37
5 Родина37
6 Урал36
7 Нефтехимик36
8 Ротор34
9 Алания34
10 Черноморец33
11 Енисей33
12 Тюмень33
13 СКА-Хабаровск33
14 Балтика33
15 Уфа32
16
Зона вылета
Сочи31
17
Зона вылета
КАМАЗ30
18
Зона вылета
Шинник30

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