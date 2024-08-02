Пиза - Интер М 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
02 Августа 2024 года в 20:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Интер М, которое состоится 02 Августа 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пиза
Пиза, Италия
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
|Филиппо Индзаги
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|19.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|2 : 2
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 1
|26.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|2 : 2
|20.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|1 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 5
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0