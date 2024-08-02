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Пиза - Интер М 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия), вместимость: 17500
02 Августа 2024 года в 20:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Пиза
Интер М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пиза - Интер М, которое состоится 02 Августа 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Арена Гарибальди — Ромео Анконетани (Пиза, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пиза
Пиза, Италия
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
Италия Филиппо Индзаги
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
19.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Интер М7 : 0Пиза
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 2 : 1Пиза
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Пиза2 : 2
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 2 : 1Пиза
26.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Пиза2 : 2
20.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур 1 : 1Пиза
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Интер М3 : 0
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 2 : 2Интер М
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Интер М1 : 1
10.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 0 : 5Интер М
04.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 0Интер М

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