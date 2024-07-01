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Витебск - Шахтёр С 02 Августа прямая трансляция

02 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
Витебск
Шахтёр С

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Шахтёр С, которое состоится 02 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Шахтёр С1 : 0Витебск
14.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Витебск0 : 5Шахтёр С
28.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Шахтёр С2 : 0Витебск
23.10.2021 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Витебск1 : 2Шахтёр С
12.06.2021 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С2 : 0Витебск
12.09.2020 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Шахтёр С5 : 0Витебск
10.05.2020 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Витебск0 : 0Шахтёр С
21.09.2019 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Шахтёр С4 : 0Витебск
26.05.2019 Кубок Беларуси Финал Витебск0 : 2Шахтёр С
12.05.2019 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Витебск1 : 0Шахтёр С
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 2Витебск
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Витебск
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Витебск0 : 1
28.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 1Витебск
23.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Витебск
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 0Шахтёр С
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 2 : 3Шахтёр С
29.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Шахтёр С1 : 0
21.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Шахтёр С
16.06.2024 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Шахтёр С0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн1535
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Динамо-Брест1523
5 Славия-Мозырь1523
6 Витебск1522
7 Гомель1521
8 Арсенал1520
9 Ислочь1520
10 БАТЭ1519
11 Сморгонь1516
12 Слуцк1516
13 Нафтан1515
14 Днепр М158
15
Зона вылета
Минск155
16
Зона вылета
Шахтёр С15-4

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