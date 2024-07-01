Витебск - Шахтёр С 02 Августа прямая трансляция
02 Августа 2024 года в 18:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Шахтёр С, которое состоится 02 Августа 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|14.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|0 : 5
|28.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|23.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 2
|12.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 0
|12.09.2020
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|5 : 0
|10.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 0
|21.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|4 : 0
|26.05.2019
|Кубок Беларуси
|Финал
|0 : 2
|12.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|26.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 2
|06.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 1
|28.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
|23.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 0
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|29.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|21.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|16.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|15
|35
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|15
|33
|4
|Динамо-Брест
|15
|23
|5
|Славия-Мозырь
|15
|23
|6
|Витебск
|15
|22
|7
|Гомель
|15
|21
|8
|Арсенал
|15
|20
|9
|Ислочь
|15
|20
|10
|БАТЭ
|15
|19
|11
|Сморгонь
|15
|16
|12
|Слуцк
|15
|16
|13
|Нафтан
|15
|15
|14
|Днепр М
|15
|8
| 15
Зона вылета
|Минск
|15
|5
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|15
|-4