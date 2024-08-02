02:04 ()
Свернуть список

БАТЭ - Минск 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
02 Августа 2024 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
БАТЭ
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Минск, которое состоится 02 Августа 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Минск
Минск
История личных встреч
16.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1БАТЭ
25.10.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур БАТЭ1 : 2Минск
08.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск2 : 2БАТЭ
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур БАТЭ3 : 2Минск
09.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Минск2 : 2БАТЭ
15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур БАТЭ1 : 0Минск
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Минск2 : 2БАТЭ
26.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур БАТЭ6 : 0Минск
12.04.2020 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Минск0 : 3БАТЭ
01.09.2019 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Минск3 : 2БАТЭ
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала БАТЭ0 : 2
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 5БАТЭ
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 0БАТЭ
29.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур БАТЭ0 : 2
22.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ3 : 1
12.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 3 : 1Минск
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Минск0 : 2
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 0Минск
22.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Минск1 : 2
16.06.2024 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 1 : 1Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн1535
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Динамо-Брест1523
5 Славия-Мозырь1523
6 Витебск1522
7 Гомель1521
8 Арсенал1520
9 Ислочь1520
10 БАТЭ1519
11 Сморгонь1516
12 Слуцк1516
13 Нафтан1515
14 Днепр М158
15
Зона вылета
Минск155
16
Зона вылета
Шахтёр С15-4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close