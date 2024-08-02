БАТЭ - Минск 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
02 Августа 2024 года в 20:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Минск, которое состоится 02 Августа 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БАТЭ
Борисов
Минск
Минск
История личных встреч
|16.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|25.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|08.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|09.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|15.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 2
|26.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|6 : 0
|12.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 3
|01.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 2
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 5
|06.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|29.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 2
|22.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|12.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|30.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|22.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|16.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|15
|35
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|15
|33
|4
|Динамо-Брест
|15
|23
|5
|Славия-Мозырь
|15
|23
|6
|Витебск
|15
|22
|7
|Гомель
|15
|21
|8
|Арсенал
|15
|20
|9
|Ислочь
|15
|20
|10
|БАТЭ
|15
|19
|11
|Сморгонь
|15
|16
|12
|Слуцк
|15
|16
|13
|Нафтан
|15
|15
|14
|Днепр М
|15
|8
| 15
Зона вылета
|Минск
|15
|5
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|15
|-4