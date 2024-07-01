Кёльн - Гамбург 02 Августа прямая трансляция
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
02 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Гамбург, которое состоится 02 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|15.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|05.11.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|25.08.2017
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|01.04.2017
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|07.02.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.10.2016
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|07.02.2016
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2015
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|11.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|3 : 2
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|20.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|10.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|03.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|0 : 4
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ян
|0
|0
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|0
|0
| 3
Плей-офф за повышение
|Пройссен Мюнстер
|0
|0
|4
|Герта
|0
|0
|5
|Магдебург
|0
|0
|6
|Фортуна
|0
|0
|7
|Ульм 1846
|0
|0
|8
|Эльверсберг
|0
|0
|9
|Дармштадт 98
|0
|0
|10
|Карлсруэ
|0
|0
|11
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|12
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|13
|Падерборн 07
|0
|0
|14
|Кёльн
|0
|0
|15
|Айнтрахт Б
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Ганновер-96
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|0
|0