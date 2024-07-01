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Кёльн - Гамбург 02 Августа прямая трансляция

Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
02 Августа 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Кёльн
Гамбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Гамбург, которое состоится 02 Августа 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
18.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала Кёльн1 : 1 3 : 4Гамбург
15.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Кёльн1 : 1Гамбург
05.11.2018 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Гамбург1 : 0Кёльн
20.01.2018 Германия - Бундеслига 19-й тур Гамбург0 : 2Кёльн
25.08.2017 Германия - Бундеслига 2-й тур Кёльн1 : 3Гамбург
01.04.2017 Германия - Бундеслига 26-й тур Гамбург2 : 1Кёльн
07.02.2017 Кубок Германии 1/8 финала Гамбург2 : 0Кёльн
30.10.2016 Германия - Бундеслига 9-й тур Кёльн3 : 0Гамбург
07.02.2016 Германия - Бундеслига 20-й тур Гамбург1 : 1Кёльн
29.08.2015 Германия - Бундеслига 3-й тур Кёльн2 : 1Гамбург
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 1Кёльн
11.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Кёльн3 : 2
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн0 : 0
28.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 1Кёльн
20.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Кёльн0 : 2
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гамбург4 : 1
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 0Гамбург
03.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гамбург1 : 0
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 0 : 4Гамбург
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гамбург0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ян00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Ульм 184600
8 Эльверсберг00
9 Дармштадт 9800
10 Карлсруэ00
11 Кайзерслаутерн00
12 Гройтер Фюрт00
13 Падерборн 0700
14 Кёльн00
15 Айнтрахт Б00
16
Стыковая зона
Гамбург00
17
Зона вылета
Ганновер-9600
18
Зона вылета
Шальке-0400

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