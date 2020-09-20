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Кальяри - Эмполи 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
20 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Кальяри
Эмполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Эмполи, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Эмполи
Эмполи
22 Италия вр Симоне Скуффет
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
37 Бразилия зщ Пауло
3 Италия зщ Томмазо Ауджелло
14 Италия пз Алессандро Дейола
70 Италия пз Джанлука Гаэтано
18 Румыния пз Рэзван Марин
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
91 Италия нп Роберто Пикколи
23 Колумбия вр Девис Васкес
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
34 Албания зщ Ардиан Исмайли
21 Италия зщ Маттиа Вити
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
5 Италия пз Альберто Грасси
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
93 Марокко пз Юссеф Мале
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Италия Роберто Д'Аверса
История личных встреч
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Эмполи0 : 1Кальяри
30.12.2023 Италия - Серия А 18-й тур Кальяри0 : 0Эмполи
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Эмполи1 : 1Кальяри
22.09.2021 Италия - Серия А 5-й тур Кальяри0 : 2Эмполи
20.01.2019 Италия - Серия А 20-й тур Кальяри2 : 2Эмполи
19.08.2018 Италия - Серия А 1-й тур Эмполи2 : 0Кальяри
14.05.2017 Италия - Серия А 36-й тур Кальяри3 : 2Эмполи
17.12.2016 Италия - Серия А 17-й тур Эмполи2 : 0Кальяри
14.03.2015 Италия - Серия А 27-й тур Кальяри1 : 1Эмполи
25.10.2014 Италия - Серия А 8-й тур Эмполи0 : 4Кальяри
15.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Кальяри0 : 4
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 0Кальяри
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Кальяри1 : 1
18.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Кальяри0 : 0
12.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Кальяри3 : 1
14.09.2024 Италия — Серия А 4-й тур Эмполи0 : 0
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур 1 : 1Эмполи
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 2Эмполи
17.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Эмполи0 : 0
10.08.2024 Кубок Италии 1/32 финала Эмполи4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Удинезе410
2
Лига чемпионов
Наполи49
3
Лига чемпионов
Интер М48
4
Лига чемпионов
Ювентус48
5
Лига Европы
Торино48
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио47
7 Верона46
8 Эмполи46
9 Аталанта46
10 Милан45
11 Дженоа45
12 Парма44
13 Лечче44
14 Фиорентина43
15 Монца43
16 Рома43
17 Болонья43
18
Зона вылета
Комо42
19
Зона вылета
Кальяри42
20
Зона вылета
Венеция41

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