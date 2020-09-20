Кальяри - Эмполи 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
20 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 5-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Эмполи, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Эмполи
Эмполи
|22
|вр
|Симоне Скуффет
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|37
|зщ
|Пауло
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|70
|пз
|Джанлука Гаэтано
|18
|пз
|Рэзван Марин
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|23
|вр
|Девис Васкес
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|34
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|зщ
|Маттиа Вити
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|93
|пз
|Юссеф Мале
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 1
|30.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|22.09.2021
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|20.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|14.05.2017
|Италия - Серия А
|36-й тур
|3 : 2
|17.12.2016
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|14.03.2015
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.10.2014
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 4
|15.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 4
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|26.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|12.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|14.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|17.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2024
|Кубок Италии
|1/32 финала
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Удинезе
|4
|10
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|4
|8
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Торино
|4
|8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|4
|7
|7
|Верона
|4
|6
|8
|Эмполи
|4
|6
|9
|Аталанта
|4
|6
|10
|Милан
|4
|5
|11
|Дженоа
|4
|5
|12
|Парма
|4
|4
|13
|Лечче
|4
|4
|14
|Фиорентина
|4
|3
|15
|Монца
|4
|3
|16
|Рома
|4
|3
|17
|Болонья
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Комо
|4
|2
| 19
Зона вылета
|Кальяри
|4
|2
| 20
Зона вылета
|Венеция
|4
|1