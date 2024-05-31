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Либертад - Крузейро 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). Южноамериканский кубок — 2024, 1/4 финала. 1-й матч
Либертад
Крузейро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Либертад - Крузейро, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок — 2024, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Либертад
Асунсьон, Парагвай
Крузейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Главные тренеры
Аргентина Даниэль Гарнеро
История личных встреч
23.08.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/8 финала. 2-й матч 0 : 0 3 : 4Либертад
16.08.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/8 финала. 1-й матч Либертад1 : 1
25.07.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/16 финала. 2-й матч 1 : 1Либертад
18.07.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/16 финала. 1-й матч Либертад2 : 0
31.05.2024 Кубок Либертадорес — 2024 Группа H. 6-й тур Либертад2 : 1
16.09.2024 Бразилия - Серия А 26-й тур Крузейро0 : 1
01.09.2024 Бразилия - Серия А 25-й тур Крузейро3 : 1
29.08.2024 Бразилия - Серия А 5-й тур Крузейро0 : 0
26.08.2024 Бразилия - Серия А 24-й тур 1 : 0Крузейро
23.08.2024 Южноамериканский кубок — 2024 1/8 финала. 2-й матч Крузейро2 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Уачипато
Расинг Монтевидео
2 : 3 0 : 1 0 : 3
Росарио Сентраль
Интернасьонал
1 : 0 1 : 1
Либертад
Универсидад Католика
2 : 0 1 : 1
Индепендьенте дель Валье
Бока Хуниорс
0 : 0 1 : 0
Команда12
Барселона
Ред Булл Брагантино
1 : 1 3 : 2
Палестино
Куяба
1 : 1 1 : 2
Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1 2 : 1
ЛДУ Кито
Олвэйс Реди
3 : 0 3 : 1
1/8 финала
Команда12
Уачипато
Расинг А
0 : 2 6 : 1
Ред Булл Брагантино
Коринтианс
1 : 2 1 : 2 5 : 4
Росарио Сентраль
Форталеза
1 : 1 3 : 1
Палестино
Индепендьенте Медельин
2 : 2 4 : 0
Команда12
ЛДУ Кито
Ланус
1 : 2 3 : 1
Либертад
Спортиво Амельяно
1 : 1 0 : 0 3 : 4
Атлетико Паранаэнсе
Бельграно
2 : 1 0 : 2
Бока Хуниорс
Крузейро
1 : 0 2 : 1 5 : 4
1/4 финала
Команда12
Форталеза
Коринтианс
0 : 2 25.09
Ланус
Индепендьенте Медельин
0 : 0 26.09
Команда12
Либертад
Крузейро
20.0927.09
Атлетико Паранаэнсе
Расинг А
20.0927.09

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