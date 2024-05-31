Либертад - Крузейро 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2024 года в 03:30 (+03:00). Южноамериканский кубок — 2024, 1/4 финала. 1-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Либертад - Крузейро, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Южноамериканский кубок — 2024, 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Либертад
Асунсьон, Парагвай
Крузейро
Белу-Оризонти, Бразилия
Главные тренеры
|Даниэль Гарнеро
История личных встреч
|23.08.2024
|Южноамериканский кубок — 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 0 3 : 4
|16.08.2024
|Южноамериканский кубок — 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|25.07.2024
|Южноамериканский кубок — 2024
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|18.07.2024
|Южноамериканский кубок — 2024
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 0
|31.05.2024
|Кубок Либертадорес — 2024
|Группа H. 6-й тур
|2 : 1
|16.09.2024
|Бразилия - Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Бразилия - Серия А
|25-й тур
|3 : 1
|29.08.2024
|Бразилия - Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|26.08.2024
|Бразилия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Южноамериканский кубок — 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Уачипато
Расинг Монтевидео
|2 : 3
|0 : 1 0 : 3
| Росарио Сентраль
Интернасьонал
|1 : 0
|1 : 1
| Либертад
Универсидад Католика
|2 : 0
|1 : 1
| Индепендьенте дель Валье
Бока Хуниорс
|0 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Барселона
Ред Булл Брагантино
|1 : 1
|3 : 2
| Палестино
Куяба
|1 : 1
|1 : 2
| Серро Портеньо
Атлетико Паранаэнсе
|1 : 1
|2 : 1
| ЛДУ Кито
Олвэйс Реди
|3 : 0
|3 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Уачипато
Расинг А
|0 : 2
|6 : 1
| Ред Булл Брагантино
Коринтианс
|1 : 2
|1 : 2 5 : 4
| Росарио Сентраль
Форталеза
|1 : 1
|3 : 1
| Палестино
Индепендьенте Медельин
|2 : 2
|4 : 0
|Команда
|1
|2
| ЛДУ Кито
Ланус
|1 : 2
|3 : 1
| Либертад
Спортиво Амельяно
|1 : 1
|0 : 0 3 : 4
| Атлетико Паранаэнсе
Бельграно
|2 : 1
|0 : 2
| Бока Хуниорс
Крузейро
|1 : 0
|2 : 1 5 : 4
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Форталеза
Коринтианс
|0 : 2
|25.09
| Ланус
Индепендьенте Медельин
|0 : 0
|26.09
|Команда
|1
|2
| Либертад
Крузейро
|20.09
|27.09
| Атлетико Паранаэнсе
Расинг А
|20.09
|27.09