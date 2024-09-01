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Ротор - Черноморец 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур
РоторЧерноморец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Черноморец, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
21.05.2023 Вторая лига - Группа 1 Подгруппа А. 3-й тур Ротор2 : 1Черноморец
25.03.2023 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 21-й тур Ротор0 : 0Черноморец
18.09.2022 Вторая лига - Группа 1 Группа 1. 9-й тур Черноморец0 : 0Ротор
12.03.2017 Второй дивизион - Юг 18-й тур Черноморец1 : 0Ротор
19.08.2016 Второй дивизион - Юг 4-й тур Ротор2 : 0Черноморец
19.07.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 17-й тур Ротор3 : 0Черноморец
23.06.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 14-й тур Черноморец1 : 0Ротор
18.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 17-й тур Черноморец2 : 3Ротор
31.03.2001 Чемпионат России Высший дивизион - 2001 3-й тур Ротор3 : 0Черноморец
21.10.2000 Чемпионат России Высший дивизион - 2000 28-й тур Черноморец3 : 0Ротор
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур 0 : 0Ротор
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 1 : 1Ротор
02.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Ротор0 : 0
26.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 2 : 2Ротор
16.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Ротор2 : 0
14.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур Черноморец2 : 1
07.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур 0 : 1Черноморец
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Черноморец2 : 2
25.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур 1 : 1Черноморец
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Черноморец2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т1022
2
Повышение
Торпедо М1020
3
Стыковая зона
Урал1018
4
Стыковая зона
Балтика1016
5 Сочи1015
6 Родина1014
7 Чайка1014
8 Ротор1014
9 Черноморец1014
10 Сокол1014
11 Енисей1012
12 Нефтехимик1012
13 КАМАЗ1011
14 СКА-Хабаровск1011
15 Шинник1010
16
Зона вылета
Алания109
17
Зона вылета
Уфа109
18
Зона вылета
Тюмень105

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