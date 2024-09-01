Ротор - Черноморец 20 Сентября прямая трансляция
20 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Черноморец, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|21.05.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 3-й тур
|2 : 1
|25.03.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 21-й тур
|0 : 0
|18.09.2022
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 9-й тур
|0 : 0
|12.03.2017
|Второй дивизион - Юг
|18-й тур
|1 : 0
|19.08.2016
|Второй дивизион - Юг
|4-й тур
|2 : 0
|19.07.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|17-й тур
|3 : 0
|23.06.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|14-й тур
|1 : 0
|18.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|17-й тур
|2 : 3
|31.03.2001
|Чемпионат России Высший дивизион - 2001
|3-й тур
|3 : 0
|21.10.2000
|Чемпионат России Высший дивизион - 2000
|28-й тур
|3 : 0
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|0 : 0
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|1 : 1
|02.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|0 : 0
|26.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|2 : 2
|16.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 0
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 1
|07.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|0 : 1
|01.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 2
|25.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|10
|22
| 2
Повышение
|Торпедо М
|10
|20
| 3
Стыковая зона
|Урал
|10
|18
| 4
Стыковая зона
|Балтика
|10
|16
|5
|Сочи
|10
|15
|6
|Родина
|10
|14
|7
|Чайка
|10
|14
|8
|Ротор
|10
|14
|9
|Черноморец
|10
|14
|10
|Сокол
|10
|14
|11
|Енисей
|10
|12
|12
|Нефтехимик
|10
|12
|13
|КАМАЗ
|10
|11
|14
|СКА-Хабаровск
|10
|11
|15
|Шинник
|10
|10
| 16
Зона вылета
|Алания
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Уфа
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|10
|5