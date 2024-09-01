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Витебск - Динамо Мн 20 Сентября прямая трансляция

20 Сентября 2024 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 22-й тур
Витебск
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Динамо Мн, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 1Витебск
08.10.2022 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Витебск0 : 0Динамо Мн
22.05.2022 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо Мн2 : 1Витебск
24.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн3 : 1Витебск
20.03.2021 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск0 : 0Динамо Мн
27.09.2020 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн1 : 0Витебск
23.05.2020 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Витебск1 : 1Динамо Мн
19.10.2019 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Динамо Мн0 : 2Витебск
01.06.2019 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Витебск1 : 3Динамо Мн
30.04.2019 Кубок Беларуси 1/2 финала Динамо Мн0 : 0Витебск
15.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур 1 : 0Витебск
31.08.2024 Беларусь — Высшая лига 20-й тур Витебск0 : 1
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур 2 : 0Витебск
16.08.2024 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Витебск0 : 0
09.08.2024 Беларусь - Высшая лига 17-й тур 1 : 2Витебск
16.09.2024 Беларусь — Высшая лига 21-й тур Динамо Мн2 : 0
12.09.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Динамо Мн2 : 0
29.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Динамо Мн
22.08.2024 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Динамо Мн0 : 1
15.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Неман2043
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ2042
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1741
4 Динамо-Брест2138
5 Арсенал2132
6 Слуцк2130
7 Витебск2129
8 Славия-Мозырь2128
9 Ислочь2128
10 Гомель2128
11 БАТЭ2124
12 Сморгонь2020
13 Минск2018
14 Нафтан1916
15
Зона вылета
Днепр М219
16
Зона вылета
Шахтёр С210

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