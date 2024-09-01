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Ницца - Сент-Этьен 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
20 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Ницца
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Сент-Этьен, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1 Польша вр Марцин Булка
64 Канада зщ Мойзе Бомбито
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
92 Франция зщ Жонатан Клосс
8 Нидерланды зщ Пабло Паулино Росарио
26 Франция зщ Мельвен Бар
22 Франция пз Тангай Н'Домбеле
25 Франция пз Мохамед-Али Шо
29 Франция нп Эванн Гессан
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
8 Франция зщ Деннис Аппиа
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
5 Марокко зщ Юнис Абдельхамид
17 Франция зщ Пьер Корню
29 Франция пз Эмен Муэффек
37 Франция пз Матис Амугу
4 Франция пз Пьер Эква
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
9 Мали нп Ибраим Сиссоко
18 Франция нп Матьё Кафаро
Главные тренеры
Франция Франк Эз
История личных встреч
11.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Ницца4 : 2Сент-Этьен
25.09.2021 Франция - Лига 1 8-й тур Сент-Этьен0 : 3Ницца
31.01.2021 Франция - Лига 1 22-й тур Ницца0 : 1Сент-Этьен
18.10.2020 Франция - Лига 1 7-й тур Сент-Этьен1 : 3Ницца
04.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур Сент-Этьен4 : 1Ницца
18.05.2019 Франция - Лига 1 37-й тур Сент-Этьен3 : 0Ницца
16.12.2018 Франция - Лига 1 18-й тур Ницца1 : 1Сент-Этьен
21.01.2018 Франция - Лига 1 22-й тур Ницца1 : 0Сент-Этьен
05.08.2017 Франция - Лига 1 1-й тур Сент-Этьен1 : 0Ницца
08.02.2017 Франция - Лига 1 24-й тур Ницца1 : 0Сент-Этьен
14.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур 2 : 0Ницца
01.09.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 4Ницца
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Ницца1 : 1
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 2 : 1Ницца
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 3Ницца
13.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Сент-Этьен1 : 0
31.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур 4 : 0Сент-Этьен
24.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Сент-Этьен0 : 2
17.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 0Сент-Этьен
02.06.2024 Франция - Переходные матчи Финал. 2-й матч 2 : 2 ДВСент-Этьен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Марсель410
3
Лига чемпионов
Монако410
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс48
5
Лига Европы
Нант47
6
Квалификация Лиги конференций
Реймс47
7 Ренн46
8 Лилль46
9 Гавр46
10 Страсбург45
11 Тулуза45
12 Ницца44
13 Лион44
14 Брест43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Сент-Этьен43
17
Зона вылета
Анже41
18
Зона вылета
Монпелье41

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