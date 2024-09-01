Ницца - Сент-Этьен 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
20 Сентября 2024 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Сент-Этьен, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|1
|вр
|Марцин Булка
|64
|зщ
|Мойзе Бомбито
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|22
|пз
|Тангай Н'Домбеле
|25
|пз
|Мохамед-Али Шо
|29
|нп
|Эванн Гессан
|7
|нп
|Жереми Бога
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|8
|зщ
|Деннис Аппиа
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|17
|зщ
|Пьер Корню
|29
|пз
|Эмен Муэффек
|37
|пз
|Матис Амугу
|4
|пз
|Пьер Эква
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|9
|нп
|Ибраим Сиссоко
|18
|нп
|Матьё Кафаро
Главные тренеры
|Франк Эз
История личных встреч
|11.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|4 : 2
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 3
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 3
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|4 : 1
|18.05.2019
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|16.12.2018
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|21.01.2018
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
|05.08.2017
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|08.02.2017
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|01.09.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 4
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|13.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 0
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|0 : 2
|17.08.2024
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|02.06.2024
|Франция - Переходные матчи
|Финал. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|10
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Нант
|4
|7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реймс
|4
|7
|7
|Ренн
|4
|6
|8
|Лилль
|4
|6
|9
|Гавр
|4
|6
|10
|Страсбург
|4
|5
|11
|Тулуза
|4
|5
|12
|Ницца
|4
|4
|13
|Лион
|4
|4
|14
|Брест
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Анже
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|4
|1