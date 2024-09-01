Падерборн 07 - Ганновер-96 20 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
20 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Ганновер-96, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|03.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|3 : 4
|06.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|4 : 2
|24.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|3 : 0
|19.11.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 0
|12.02.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|18.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|15.02.2015
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|20.09.2014
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 3
|01.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 1
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 4
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|30.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 0
|23.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
|11.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Фортуна
|5
|13
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|5
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|5
|11
|4
|Гамбург
|5
|10
|5
|Ганновер-96
|5
|10
|6
|Гройтер Фюрт
|5
|9
|7
|Падерборн 07
|5
|9
|8
|Кёльн
|5
|7
|9
|Герта
|5
|7
|10
|Кайзерслаутерн
|5
|7
|11
|Нюрнберг
|5
|7
|12
|Эльверсберг
|5
|6
|13
|Шальке-04
|5
|4
|14
|Ян
|5
|3
|15
|Пройссен Мюнстер
|5
|2
| 16
Стыковая зона
|Дармштадт 98
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|5
|1
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|5
|1