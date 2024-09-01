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Падерборн 07 - Ганновер-96 20 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
20 Сентября 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур
Падерборн 07
Ганновер-96

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Ганновер-96, которое состоится 20 Сентября 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-963 : 2Падерборн 07
03.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 071 : 0Ганновер-96
11.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Ганновер-963 : 4Падерборн 07
06.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Падерборн 074 : 2Ганновер-96
24.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 073 : 0Ганновер-96
19.11.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Ганновер-960 : 0Падерборн 07
12.02.2021 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Ганновер-960 : 0Падерборн 07
18.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 071 : 0Ганновер-96
15.02.2015 Германия - Бундеслига 21-й тур Ганновер-961 : 2Падерборн 07
20.09.2014 Германия - Бундеслига 4-й тур Падерборн 072 : 0Ганновер-96
13.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур 3 : 3Падерборн 07
01.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Падерборн 070 : 0
24.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 1Падерборн 07
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 0 : 4Падерборн 07
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Падерборн 073 : 1
14.09.2024 Германия — Вторая Бундеслига 5-й тур Ганновер-963 : 1
30.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 0Ганновер-96
23.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Ганновер-961 : 0
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала 2 : 0Ганновер-96
11.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0Ганновер-96
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Фортуна513
2
Повышение
Карлсруэ513
3
Плей-офф за повышение
Магдебург511
4 Гамбург510
5 Ганновер-96510
6 Гройтер Фюрт59
7 Падерборн 0759
8 Кёльн57
9 Герта57
10 Кайзерслаутерн57
11 Нюрнберг57
12 Эльверсберг56
13 Шальке-0454
14 Ян53
15 Пройссен Мюнстер52
16
Стыковая зона
Дармштадт 9852
17
Зона вылета
Ульм 184651
18
Зона вылета
Айнтрахт Б51

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