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Миллуолл - Кардифф Сити 21 Января прямая трансляция

Стадион: Зе Ден (Лондон, Англия), вместимость: 20146
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Миллуолл
Кардифф Сити

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Миллуолл - Кардифф Сити, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Зе Ден (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миллуолл
Лондон
Кардифф Сити
Кардифф
Главные тренеры
Шотландия Алекс Фрэнсис Нил
История личных встреч
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Кардифф Сити1 : 0Миллуолл
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Миллуолл3 : 1Кардифф Сити
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Кардифф Сити1 : 0Миллуолл
21.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Кардифф Сити0 : 1Миллуолл
03.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Миллуолл2 : 0Кардифф Сити
12.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Миллуолл2 : 1Кардифф Сити
21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Кардифф Сити3 : 1Миллуолл
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Кардифф Сити1 : 1Миллуолл
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Миллуолл1 : 1Кардифф Сити
26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Кардифф Сити1 : 1Миллуолл
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Миллуолл0 : 1
13.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Миллуолл3 : 0
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 2 : 2Миллуолл
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Миллуолл0 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 0 : 0Миллуолл
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Кардифф Сити3 : 0
14.01.2025 Англия — Чемпионшип 19-й тур Кардифф Сити1 : 1
09.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 0 : 1Кардифф Сити
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Кардифф Сити
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Кардифф Сити1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

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