01:44 ()
Свернуть список

Брюгге - Ювентус 21 Января прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29062
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Брюгге
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Ювентус, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Ювентус
Турин, Италия
22БельгияврСимон Миньоле
64БельгиязщКириани Саббе
4ЭквадорзщХоэль Ордоньес
44БельгиязщБрандон Мехеле
55БельгиязщМаксим Де Кёйпер
15НигерияпзРафаэль Оньедика
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
10НорвегияпзУго Ветлесен
20БельгияпзХанс Ванакен
21ПольшапзМихал Скурась
9ИспаниянпФерран Жутгла
29ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщФедерико Гатти
15ФранциязщПьер Калюлю
16СШАпзУэстон Маккенни
27ИталияпзАндреа Камбьязо
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
8НидерландыпзТён Копмейнерс
51БельгияпзСамюэль Мбангула
22СШАнпТимоти Веа
9СербиянпДушан Влахович
Главные тренеры
БельгияНики Хайен
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
18.01.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 22-й турБрюгге4 : 2
15.01.2025Кубок Бельгии1/2 финала. 1-й матчБрюгге2 : 1
12.01.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 21-й тур0 : 3Брюгге
07.01.2025Кубок Бельгии1/4 финалаБрюгге3 : 0
26.12.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 20-й турБрюгге4 : 3
18.01.2025Италия — Серия А21-й турЮвентус2 : 0
14.01.2025Италия — Серия А19-й тур1 : 1Ювентус
11.01.2025Италия — Серия А20-й тур1 : 1Ювентус
03.01.2025Суперкубок Италии1/2 финалаЮвентус1 : 2
29.12.2024Италия — Серия А18-й турЮвентус2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Арсенал613
4
1/8 финала
Байер613
5
1/8 финала
Астон Вилла613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Брест613
8
1/8 финала
Лилль613
9
Плей-офф
Боруссия Д612
10
Плей-офф
Бавария612
11
Плей-офф
Атлетико М612
12
Плей-офф
Милан612
13
Плей-офф
Аталанта611
14
Плей-офф
Ювентус611
15
Плей-офф
Бенфика610
16
Плей-офф
Монако610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Штурм63
30 Жирона63
31 Црвена Звезда63
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close