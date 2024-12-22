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Монако - Астон Вилла 21 Января прямая трансляция

Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
21 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
Монако
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Астон Вилла, которое состоится 21 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако, Монако
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1ПольшаврРадослав Маецки
2Бразилиязщ Вандерсон
5ГерманиязщТило Керер
12БразилиязщКаю Энрике
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
15СенегалпзЛамин Камара
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
10РоссияпзАлександр Головин
7МароккопзЭлисс Бен-Сегир
6ШвейцарияпзДенис Закария
36ШвейцариянпБрил Эмболо
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
12ФранциязщЛука Динь
44ФранцияпзБубакар Камара
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
27АнглияпзМорган Роджерс
8БельгияпзЮри Тилеманс
31ЯмайканпЛеон Бэйли
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
17.01.2025Франция — Лига 118-й тур2 : 1Монако
14.01.2025Кубок Франции1/16 финала1 : 1 3 : 1Монако
10.01.2025Франция — Лига 117-й тур2 : 2Монако
05.01.2025Суперкубок Франции 2024Финал1 : 0Монако
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 4Монако
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур2 : 2Астон Вилла
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур0 : 1Астон Вилла
10.01.2025Кубок Англии3-й раундАстон Вилла2 : 1
04.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турАстон Вилла2 : 1
30.12.2024Англия — Премьер-лига19-й турАстон Вилла2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Арсенал613
4
1/8 финала
Байер613
5
1/8 финала
Астон Вилла613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Брест613
8
1/8 финала
Лилль613
9
Плей-офф
Боруссия Д612
10
Плей-офф
Бавария612
11
Плей-офф
Атлетико М612
12
Плей-офф
Милан612
13
Плей-офф
Аталанта611
14
Плей-офф
Ювентус611
15
Плей-офф
Бенфика610
16
Плей-офф
Монако610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Штурм63
30 Жирона63
31 Црвена Звезда63
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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