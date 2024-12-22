Монако - Астон Вилла 21 Января прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
21 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Астон Вилла, которое состоится 21 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако, Монако
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
|1
|вр
|Радослав Маецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|5
|зщ
|Тило Керер
|12
|зщ
|Каю Энрике
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|15
|пз
|Ламин Камара
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|10
|пз
|Александр Головин
|7
|пз
|Элисс Бен-Сегир
|6
|пз
|Денис Закария
|36
|нп
|Брил Эмболо
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|пз
|Морган Роджерс
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|31
|нп
|Леон Бэйли
|11
|нп
|Олли Уоткинс
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Унаи Эмери
История личных встреч
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 1
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 4
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|10.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Монако» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 8
1/8 финала
|Лилль
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Монако
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Штурм
|6
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|6
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0