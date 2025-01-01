Ливерпуль - Лилль 21 Января прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лилль, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лилль
Лилль, Франция
|1
|вр
|Алисон Бекер
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|19
|пз
|Харви Эллиотт
|3
|пз
|Ватару Эндо
|84
|пз
|Конор Брэдли
|9
|нп
|Дарвин Нуньес
|14
|нп
|Федерико Кьеза
|7
|нп
|Луис Диас
|30
|вр
|Люка Шевалье
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|20
|зщ
|Митчел Баккер
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Реми Кабелла
|11
|нп
|Осам Сахрауи
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
Главные тренеры
|Арне Слот
|Бруно Женезио
История личных встреч
|18.03.2010
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|11.03.2010
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|4 : 0
|08.01.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|05.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 2
|17.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|2 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 0
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|20.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Лилль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 8
1/8 финала
|Лилль
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Монако
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Штурм
|6
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|6
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0