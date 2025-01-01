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Ливерпуль - Лилль 21 Января прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Ливерпуль
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лилль, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Лилль
Лилль, Франция
1БразилияврАлисон Бекер
78АнглиязщДжарелл Куанса
4НидерландызщВирджил ван Дейк
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
17АнглияпзКёртис Джонс
19АнглияпзХарви Эллиотт
3ЯпонияпзВатару Эндо
84Северная ИрландияпзКонор Брэдли
9УругвайнпДарвин Нуньес
14ИталиянпФедерико Кьеза
7КолумбиянпЛуис Диас
30ФранцияврЛюка Шевалье
12БельгиязщТома Мёнье
18ФранциязщБафоде Диаките
4Бразилиязщ Алешандро
31Бразилиязщ Исмаили
20НидерландызщМитчел Баккер
21ФранцияпзБенжамен Андре
32ФранцияпзАйюб Буадди
10ФранцияпзРеми Кабелла
11НорвегиянпОсам Сахрауи
9КанаданпДжонатан Дэвид
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
18.03.2010Лига Европы1/8 финала. 2-й матчЛиверпуль3 : 0Лилль
11.03.2010Лига Европы1/8 финала. 1-й матчЛилль1 : 0Ливерпуль
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й тур0 : 2Ливерпуль
14.01.2025Англия — Премьер-лига21-й тур1 : 1Ливерпуль
11.01.2025Кубок Англии3-й раундЛиверпуль4 : 0
08.01.2025Англия — Кубок лиги1/2 финала. 1-й матч1 : 0Ливерпуль
05.01.2025Англия — Премьер-лига20-й турЛиверпуль2 : 2
17.01.2025Франция — Лига 118-й турЛилль2 : 1
14.01.2025Кубок Франции1/16 финала1 : 1 3 : 4Лилль
10.01.2025Франция — Лига 117-й тур0 : 0Лилль
04.01.2025Франция — Лига 116-й турЛилль1 : 1
20.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 1Лилль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Ливерпуль» — «Лилль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Арсенал613
4
1/8 финала
Байер613
5
1/8 финала
Астон Вилла613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Брест613
8
1/8 финала
Лилль613
9
Плей-офф
Боруссия Д612
10
Плей-офф
Бавария612
11
Плей-офф
Атлетико М612
12
Плей-офф
Милан612
13
Плей-офф
Аталанта611
14
Плей-офф
Ювентус611
15
Плей-офф
Бенфика610
16
Плей-офф
Монако610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Штурм63
30 Жирона63
31 Црвена Звезда63
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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