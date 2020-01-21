Аталанта - Штурм 21 Января прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
21 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Штурм, которое состоится 21 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Штурм
Грац, Австрия
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|15
|зщ
|Мартен де Рон
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|16
|зщ
|Рауль Белланова
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|13
|пз
|Эдерсон
|11
|пз
|Адемола Лукман
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|32
|нп
|Матео Ретеги
|53
|вр
|Даниил Худяков
|35
|зщ
|Никлас Гейрхофер
|5
|зщ
|Грегори Вютрих
|24
|зщ
|Димитри Лавале
|47
|зщ
|Эмануэль Айву
|4
|пз
|Йон Горенц-Станкович
|21
|пз
|Точи Чуквуани
|8
|пз
|Малик Ялькуе
|10
|пз
|Отар Китеишвили
|15
|нп
|Вильям Бёвинг
|20
|нп
|Сиди Ятта
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Йюрген Зоймель (и.о.)
История личных встреч
|09.11.2023
|Лига Европы
|Группа D. 4-й тур
|1 : 0
|26.10.2023
|Лига Европы
|Группа D. 3-й тур
|2 : 2
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 3
|14.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|02.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|2 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Австрия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 3
|30.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Австрия — Бундеслига
|14-й тур
|7 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 8
1/8 финала
|Лилль
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Монако
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Штурм
|6
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|6
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0