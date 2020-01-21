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Аталанта - Штурм 21 Января прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Бергамо, Италия), вместимость: 21300
21 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Донатас Румшас (Литва);
Аталанта
Штурм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Штурм, которое состоится 21 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Штурм
Грац, Австрия
29ИталияврМарко Карнезекки
15НидерландызщМартен де Рон
19АлбаниязщБерат Джимсити
4ШвециязщИсак Хин
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
16ИталиязщРауль Белланова
22ИталиязщМаттео Руджери
13Бразилияпз Эдерсон
11НигерияпзАдемола Лукман
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
32ИталиянпМатео Ретеги
53РоссияврДаниил Худяков
35АвстриязщНиклас Гейрхофер
5ШвейцариязщГрегори Вютрих
24БельгиязщДимитри Лавале
47АвстриязщЭмануэль Айву
4СловенияпзЙон Горенц-Станкович
21ДанияпзТочи Чуквуани
8Кот-д'ИвуарпзМалик Ялькуе
10ГрузияпзОтар Китеишвили
15ДаниянпВильям Бёвинг
20НорвегиянпСиди Ятта
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
АвстрияЙюрген Зоймель (и.о.)
История личных встреч
09.11.2023Лига ЕвропыГруппа D. 4-й турАталанта1 : 0Штурм
26.10.2023Лига ЕвропыГруппа D. 3-й турШтурм2 : 2Аталанта
18.01.2025Италия — Серия А21-й турАталанта2 : 3
14.01.2025Италия — Серия А19-й турАталанта1 : 1
11.01.2025Италия — Серия А20-й тур0 : 0Аталанта
02.01.2025Суперкубок Италии1/2 финала2 : 0Аталанта
28.12.2024Италия — Серия А18-й тур1 : 1Аталанта
11.12.2024Лига чемпионовОбщий этап. 6-й тур3 : 2Штурм
07.12.2024Австрия — Бундеслига16-й тур0 : 3Штурм
30.11.2024Австрия — Бундеслига15-й тур1 : 1Штурм
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турШтурм1 : 0
23.11.2024Австрия — Бундеслига14-й турШтурм7 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Арсенал613
4
1/8 финала
Байер613
5
1/8 финала
Астон Вилла613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Брест613
8
1/8 финала
Лилль613
9
Плей-офф
Боруссия Д612
10
Плей-офф
Бавария612
11
Плей-офф
Атлетико М612
12
Плей-офф
Милан612
13
Плей-офф
Аталанта611
14
Плей-офф
Ювентус611
15
Плей-офф
Бенфика610
16
Плей-офф
Монако610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Штурм63
30 Жирона63
31 Црвена Звезда63
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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