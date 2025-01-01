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Бенфика - Барселона 21 Января прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Бенфика
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Барселона, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Барселона
Барселона, Испания
1УкраинаврАнатолий Трубин
44ПортугалиязщТомаш Араужу
30АргентиназщНиколас Отаменди
4ПортугалиязщАнтониу Силва
3ИспаниязщАльваро Фернандес
17ТурцияпзКерем Актюркоглу
8НорвегияпзФредрик Эурснес
61ПортугалияпзФлорентину Луиш
10ТурцияпзОркун Кёкчю
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
14ГрециянпВангелис Павлидис
13ИспанияврИньяки Пенья
4УругвайзщРональд Араухо
2ИспаниязщПау Кубарси
23ФранциязщЖюль Кунде
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
6Испанияпз Гави
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ПортугалияБруну Лаже
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
23.11.2021Лига чемпионовГруппа E. 5-й турБарселона0 : 0Бенфика
29.09.2021Лига чемпионовГруппа E. 2-й турБенфика3 : 0Барселона
05.12.2012Лига чемпионовГруппа G. 6-й турБарселона0 : 0Бенфика
02.10.2012Лига чемпионовГруппа G. 2-й турБенфика0 : 2Барселона
17.01.2025Португалия — Примейра18-й турБенфика4 : 0
14.01.2025Кубок Португалии1/8 финала1 : 3Бенфика
11.01.2025Португалия — Кубок лигиФинал1 : 1 6 : 7Бенфика
04.01.2025Португалия — Примейра17-й турБенфика1 : 2
29.12.2024Португалия — Примейра16-й тур1 : 0Бенфика
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 1Барселона
15.01.2025Кубок Испании1/8 финалаБарселона5 : 1
12.01.2025Суперкубок ИспанииФинал2 : 5Барселона
08.01.2025Суперкубок Испании1/2 финала0 : 2Барселона
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 4Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Арсенал613
4
1/8 финала
Байер613
5
1/8 финала
Астон Вилла613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Брест613
8
1/8 финала
Лилль613
9
Плей-офф
Боруссия Д612
10
Плей-офф
Бавария612
11
Плей-офф
Атлетико М612
12
Плей-офф
Милан612
13
Плей-офф
Аталанта611
14
Плей-офф
Ювентус611
15
Плей-офф
Бенфика610
16
Плей-офф
Монако610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Штурм63
30 Жирона63
31 Црвена Звезда63
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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