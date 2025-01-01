Бенфика - Барселона 21 Января прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
21 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Барселона, которое состоится 21 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Барселона
Барселона, Испания
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|17
|пз
|Керем Актюркоглу
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|6
|пз
|Гави
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|23.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|0 : 0
|29.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа E. 2-й тур
|3 : 0
|05.12.2012
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|0 : 0
|02.10.2012
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2
|17.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|4 : 0
|14.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|11.01.2025
|Португалия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 6 : 7
|04.01.2025
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|12.01.2025
|Суперкубок Испании
|Финал
|2 : 5
|08.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|0 : 2
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бенфика» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 4
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Астон Вилла
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 8
1/8 финала
|Лилль
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 10
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 11
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Аталанта
|6
|11
| 14
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 15
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 16
Плей-офф
|Монако
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Штурм
|6
|3
|30
|Жирона
|6
|3
|31
|Црвена Звезда
|6
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0