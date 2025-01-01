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Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион 21 Января прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
21 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 28-й тур
Мидлсбро
Вест Бромвич Альбион

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Вест Бромвич Альбион, которое состоится 21 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Англия Тони Моубрей
История личных встреч
01.10.2024 Англия — Чемпионшип 8-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 1Мидлсбро
23.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Мидлсбро1 : 0Вест Бромвич Альбион
26.08.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 2Мидлсбро
25.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0Мидлсбро
30.07.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Мидлсбро1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Мидлсбро2 : 1Вест Бромвич Альбион
06.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 17-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1Мидлсбро
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Вест Бромвич Альбион0 : 2Мидлсбро
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Мидлсбро0 : 1Вест Бромвич Альбион
02.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 3Мидлсбро
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур 2 : 1Мидлсбро
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Мидлсбро0 : 1
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур Мидлсбро1 : 1
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур 0 : 1Мидлсбро
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур Мидлсбро0 : 0
18.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 1
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд 5 : 1Вест Бромвич Альбион
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2756
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2755
3
Плей-офф
Бёрнли2753
4
Плей-офф
Сандерленд2751
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2742
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2741
7 Мидлсбро2741
8 Уотфорд2741
9 Бристоль Сити2737
10 Шеффилд Уэнсдей2737
11 Норвич Сити2736
12 Куинз Парк Рейнджерс2735
13 Суонси Сити2734
14 Ковентри Сити2732
15 Оксфорд Юнайтед2732
16 Престон Норт Энд2731
17 Миллуолл2630
18 Сток Сити2728
19 Дерби Каунти2727
20 Кардифф Сити2727
21 Халл Сити2726
22
Зона вылета
Портсмут2626
23
Зона вылета
Лутон Таун2726
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2721

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