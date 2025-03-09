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Тоттенхэм - Борнмут 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Борнмут, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Борнмут
Борнмут
1 Италия вр Гульельмо Викарио
4 Австрия зщ Кевин Дансо
23 Испания зщ Педро Порро
13 Италия зщ Дестини Удоджи
14 Англия пз Арчи Грей
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
11 Франция пз Матис Тель
22 Уэльс нп Бреннан Джонсон
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
23 Англия зщ Джеймс Хилл
2 Нидерланды зщ Деан Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
4 Англия пз Льюис Кук
8 Англия пз Алекс Скотт
12 США пз Тайлер Адамс
24 Гана нп Антуан Семеньо
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Испания Андони Ираола
История личных встреч
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
31.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Борнмут
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут0 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Борнмут
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Борнмут2 : 3Тоттенхэм Хотспур
09.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Борнмут0 : 0Тоттенхэм Хотспур
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2Борнмут
04.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.12.2018 Англия - Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Борнмут
11.03.2018 Англия - Премьер-лига 30-й тур Борнмут1 : 4Тоттенхэм Хотспур
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Борнмут1 : 1 5 : 4
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Борнмут
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Борнмут0 : 1
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 3Борнмут
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 2Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2754
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2851
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2847
5
Лига Европы
Челси2746
6 Брайтон энд Хоув Альбион2846
7 Астон Вилла2945
8 Ньюкасл Юнайтед2744
9 Борнмут2743
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2733
14 Манчестер Юнайтед2733
15 Вест Хэм Юнайтед2733
16 Эвертон2732
17 Вулверхэмптон2722
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2817
19
Зона вылета
Лестер Сити2717
20
Зона вылета
Саутгемптон289

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