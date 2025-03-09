Тоттенхэм - Борнмут 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 16:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
09 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Борнмут, которое состоится 09 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|23
|зщ
|Педро Порро
|13
|зщ
|Дестини Удоджи
|14
|пз
|Арчи Грей
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|11
|пз
|Матис Тель
|22
|нп
|Бреннан Джонсон
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|2
|зщ
|Деан Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|4
|пз
|Льюис Кук
|8
|пз
|Алекс Скотт
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|11
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Андони Ираола
История личных встреч
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|31.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 3
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 3
|09.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|5 : 0
|11.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 4
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 4
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|54
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|47
| 5
Лига Европы
|Челси
|27
|46
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|46
|7
|Астон Вилла
|29
|45
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|44
|9
|Борнмут
|27
|43
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|33
|14
|Манчестер Юнайтед
|27
|33
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|33
|16
|Эвертон
|27
|32
|17
|Вулверхэмптон
|27
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|28
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|27
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|9