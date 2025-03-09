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Эмполи - Рома 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 19:00
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
09 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Эмполи
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Рома, которое состоится 09 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Рома
Рим
1 Италия вр Марко Сильвестри
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
35 Италия зщ Лука Мариануччи
22 Италия зщ Маттиа Де Шильо
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
13 Новая Зеландия зщ Либерато Кэкачей
5 Италия пз Альберто Грасси
6 Шотландия пз Лиам Хендерсон
11 Гана нп Эммануэль Гьяси
99 Италия нп Себастьяно Эспозито
29 Италия нп Лоренцо Коломбо
99 Сербия вр Миле Свилар
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
15 Германия зщ Матс Хуммельс
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
3 Испания зщ Анхелиньо
7 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
17 Франция пз Ману Коне
16 Аргентина пз Леандро Паредес
14 Узбекистан нп Эльдор Шомуродов
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
21 Аргентина нп Пауло Дибала
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
25.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Рома1 : 2Эмполи
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Эмполи2 : 1Рома
17.09.2023 Италия - Серия А 4-й тур Рома7 : 0Эмполи
04.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 21-й тур Рома2 : 0Эмполи
12.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 6-й тур Эмполи1 : 2Рома
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Эмполи2 : 4Рома
03.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Рома2 : 0Эмполи
11.03.2019 Италия - Серия А 27-й тур Рома2 : 1Эмполи
06.10.2018 Италия - Серия А 8-й тур Эмполи0 : 2Рома
01.04.2017 Италия - Серия А 30-й тур Рома2 : 0Эмполи
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 1Эмполи
26.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 2 : 4Эмполи
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Эмполи0 : 5
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 3 : 0Эмполи
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Эмполи0 : 2
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Рома2 : 1
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Рома2 : 1
24.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Рома4 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Рома3 : 2
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 1Рома
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2752
5
Лига Европы
Лацио2750
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2747
7 Фиорентина2745
8 Милан2844
9 Рома2743
10 Удинезе2739
11 Торино2835
12 Дженоа2832
13 Комо2829
14 Кальяри2826
15 Верона2726
16 Лечче2825
17 Парма2824
18
Зона вылета
Эмполи2722
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2714

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