Эмполи - Рома 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 19:00
Стадион: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия), вместимость: 16284
09 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Рома, которое состоится 09 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эмполи
Эмполи
Рома
Рим
|1
|вр
|Марко Сильвестри
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|35
|зщ
|Лука Мариануччи
|22
|зщ
|Маттиа Де Шильо
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|13
|зщ
|Либерато Кэкачей
|5
|пз
|Альберто Грасси
|6
|пз
|Лиам Хендерсон
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|99
|нп
|Себастьяно Эспозито
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|99
|вр
|Миле Свилар
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|3
|зщ
|Анхелиньо
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|17
|пз
|Ману Коне
|16
|пз
|Леандро Паредес
|14
|нп
|Эльдор Шомуродов
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|21
|нп
|Пауло Дибала
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
|Клаудио Раньери
История личных встреч
|25.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 1
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|7 : 0
|04.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|2 : 0
|12.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|1 : 2
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 4
|03.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|11.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|06.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|0 : 2
|01.04.2017
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 0
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|26.02.2025
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 2 : 4
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 5
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|24.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|4 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|27
|55
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|27
|50
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|27
|47
|7
|Фиорентина
|27
|45
|8
|Милан
|28
|44
|9
|Рома
|27
|43
|10
|Удинезе
|27
|39
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|28
|32
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Верона
|27
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Парма
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|27
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|27
|14