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Ювентус - Аталанта 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 21:45
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
09 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 28-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Ювентус
Аталанта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Аталанта, которое состоится 09 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Аталанта
Бергамо
29 Италия вр Микеле Ди Грегорио
15 Франция зщ Пьер Калюлю
6 Англия зщ Ллойд Келли
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
5 Италия пз Мануэль Локателли
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
22 США нп Тимоти Веа
10 Турция нп Кенан Йылдыз
11 Аргентина нп Николас Гонсалес
20 Франция нп Рандаль Коло Муани
29 Италия вр Марко Карнезекки
2 Италия зщ Рафаэл Толой
19 Албания зщ Берат Джимсити
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
16 Италия зщ Рауль Белланова
13 Бразилия пз Эдерсон
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
17 Бельгия пз Шарль Де Кетеларе
11 Нигерия нп Адемола Лукман
32 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
14.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Аталанта1 : 1Ювентус
15.05.2024 Кубок Италии Финал Аталанта0 : 1Ювентус
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Ювентус2 : 2Аталанта
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0Ювентус
07.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Аталанта0 : 2Ювентус
22.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Ювентус3 : 3Аталанта
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Аталанта1 : 1Ювентус
27.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Ювентус0 : 1Аталанта
14.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Ювентус3 : 1Аталанта
19.05.2021 Кубок Италии Финал Аталанта1 : 2Ювентус
03.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Ювентус2 : 0
26.02.2025 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус1 : 1 2 : 4
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 1Ювентус
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 1 ДВЮвентус
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Ювентус1 : 0
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Аталанта0 : 0
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 5Аталанта
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Аталанта1 : 3
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Аталанта0 : 0
12.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 2 : 1Аталанта
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Серии A: «Ювентус» — «Аталанта». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2758
2
Лига чемпионов
Наполи2757
3
Лига чемпионов
Аталанта2755
4
Лига чемпионов
Ювентус2752
5
Лига Европы
Лацио2750
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2747
7 Фиорентина2745
8 Милан2844
9 Рома2743
10 Удинезе2739
11 Торино2835
12 Дженоа2832
13 Комо2829
14 Кальяри2826
15 Верона2726
16 Лечче2825
17 Парма2824
18
Зона вылета
Эмполи2722
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2714

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